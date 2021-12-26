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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Necip Fazıl Ödülleri sanat zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri programında açıklamalarda bulunuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Necip Fazıl Ödülleri sanat zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Üstad'ın aziz hatırasına hürmeten 2014 yılında başlattığımız Necip Fazıl Ödülleri'nde 8. seneyi geride bırakıyoruz. Üstad yılmadı, korkmadı, korkutulamadı. Çünkü bir dava insanıydı.

Üstad vefatının üzerinden geçen 38 yıla rağmen eserleriyle, mücadelesiyle, asil duruşuyla bizlere rehberlik etmeye devam ediyor.

Bu ödüller aynı zamanda Üstad'ın davasına samimiyetle bağlı kaldığımızın göstergesidir.

Bu ödüller kendileri dışında kimseye var olma hakkı tanımayan sanat zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır.

Necip Fazıl ödülleriyle zorbaların konforu bozulmuş, al gülüm ver gülüm işlettikleri tezgahları dağılmıştır. Necip Fazıl Ödülleri Türkiye Merkezli düşünme sürecine de önemli katkılar yapmaktadır.

Türkiye'nin ilim, kültür ve sanat hayatına katkı sağlayan herkes bu ülkeye büyük bir hizmette bulunmaktadır. Her yıl titiz bir çalışmayla kültür ve edebiyat dünyamızın mümtaz isimlerini tescil eden ödül jürimize teşekkür ediyorum.

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