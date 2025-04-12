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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da Bosna Hersek heyeti ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da Bosna Hersek heyeti ile görüştü

13:0612/04/2025, Cumartesi
AA
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Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da bulunan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, Hırvat üye Zeljko Komsic ve Boşnak üye Denis Becirovic ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da bulunan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, Hırvat üye Zeljko Komsic ve Boşnak üye Denis Becirovic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci günündeki temasları kapsamında,
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, Hırvat üye Zeljko Komsic ve Boşnak üye Denis Becirovic ile kahvaltıda bir araya geldi.

Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.




#Antalya Diplomasi Forumu
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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