Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağlı mevkidaşı Milatovic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan ile Milatovic'in Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Karadağ arasındaki işbirliğini geliştirmek için ileriki süreçte karşılıklı yeni adımlar atmanın faydalı olacağını, öncelikle ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini belirtti" ifadeleri kullanıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan ile Milatovic'in Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki görüşmesinin ardından açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Karadağ ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Karadağ arasındaki işbirliğini geliştirmek için ileriki süreçte karşılıklı yeni adımlar atmanın faydalı olacağını, öncelikle ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.
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