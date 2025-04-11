Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağlı mevkidaşı Milatovic ile görüştü

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile bir görüşme gerçekleştirdi.



Görüşmede Türkiye ile Karadağ ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan,… pic.twitter.com/XfwdIleY35