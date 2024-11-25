Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mahkemede verdiği ifadeler nedeniyle CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.
CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderlik döneminde,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
15 Temmuz 2016 tarihinde
"Siyasi hayatta asgari nezaketin yerleşmesi umuduyla"
Kılıçdaroğlu'na karşı açtığı tüm davaları geri çekmişti.
Cumhurbaşkanı'nın avukatı Hüseyin Aydın, X'den yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a yönelik çirkin üslubuna yönelik bir açıklama yaparak
"15 Temmuz 2016 kanlı darbe girişiminden hemen sonra Cumhurbaşkanımız, 'siyasi hayatımızda asgari nezaketin kalıcı olarak tesis edilmesi ümidi ve iradesiyle' Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı tüm davalardan vazgeçmişti. Aradan geçen sekiz yıla rağmen Kılıçdaroğlu cephesinde asgari siyasi nezaket konusunda bir arpa boyu dahi mesafe alınmadığı aksine kabalığın ve çirkin uslübün bir davranış kalıbına dönüştüğü anlaşılmıştır"
dedi.
"Yeni manevi tazminat davası açıldı"
Avukat Aydın, Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerdeki bir davanın ilk duruşmasında Ankara Adliyesi'ndeki tutumunu sahte bir mağduriyet algısı oluşturulduğunu ifade ederek şunları belirtti:
"Şikâyetten vazgeçtiğimiz ve bu nedenle cezalandırma ve siyasi yasak talep etmediğimiz bir dosya üzerinden, sahte bir mağduriyet algısı oluşturulduğu gibi, savunma hakkı kötüye kullanılarak Cumhurbaşkanımızın kişilik hakları ağır bir şekilde ihlal edilmiştir. Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret ve iftiraların bir hülâsasından ibaret olan mahkemedeki açıklamaları nedeniyle Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve Asliye Hukuk Mahkemesi'nde de 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır."
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