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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı: Selçuklu Osmanlı ve Cumhuriyet nesli olarak birlikte geleceğe yürüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 952. yılında, Ahlat Etkinlik Alanı’nda düzenlenen programda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Anadolu'nun fatihi Malazgirt destanının şanlı komutanı Sultan Alparslan'ı ve tüm şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet nesli olarak birlikte geleceğe yürüyoruz" dedi.

16:12 . 25/08/2023 Cuma
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 952. yılında, Ahlat Etkinlik Alanı’nda düzenlenen programda açıklamalarda bulundu.


Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet nesli olarak birlikte geleceğe yürüyoruz.


Türk milletinin şanlı tarihini öğrenmek isteyenler Ahlat'ı ve Malazgirt'i ziyaret etsin. Ahlat 8 bin 200 ecdad mezarıyla birlikte bu topraklarındaki mevcudiyetimizin belgesidir.


Anadolu'nun fatihi Malazgirt destanının şanlı komutanı Sultan Alparslan'ı ve tüm şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla yad ediyorum.


Ahlat yolunda vefat eden Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun hocamıza bir kez daha rahmet diliyorum.





Ayrıntılar geliyor...
#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#Bitlis
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