Çuvallayan anketçi Mehmet Pösteki sessizliğe büründü

Mehmet Pösteki
Türkiye gelecek yüzyılını şekillendirecek tercihi yapmak için 14 Mayıs tarihinde sandık başına gitti.
Buna göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırken, son hafta öne çıkan anketlerin ilk sırada gösterdiği Yedili Masa'nn cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 50 barajını aşamadı. CHP yandaşı anket şirketlerinin ikinci sırada gösterdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sandıkların yüzde 94’ünün açıldığı tabloda, oyların yüzde 49.5’ini aldı.
CHP yandaşı anket şirketleri çuvalladı
Bu tabloya göre çoğu kamuoyu araştırma şirketi seçimden önceki son günlerde yayımladığı anket sonuçları ile ciddi oranda yanıldı. Areda Survey ve Optimar gibi anket şirketleri ise seçim sonuçlarına en yakın araştırma sonucu yayınlayan araştırma şirketleri arasında yer aldı.
ORC'nin müdürü üç maymunu oynamaya başladı
Gelen tepkilere rağmen her hangi bir açıklamada bulunmayan Pösteki'nin kayıplara karışması, CHP yandaşı anket şirketlerinin güvenirliliğini bir kez daha sorgulatmaya başladı.