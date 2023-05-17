Çuvallayan anketçi Mehmet Pösteki sessizliğe büründü

Bu tabloya göre çoğu kamuoyu araştırma şirketi seçimden önceki son günlerde yayımladığı anket sonuçları ile ciddi oranda yanıldı. Areda Survey ve Optimar gibi anket şirketleri ise seçim sonuçlarına en yakın araştırma sonucu yayınlayan araştırma şirketleri arasında yer aldı.