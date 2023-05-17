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Çuvallayan anketçi Mehmet Pösteki sessizliğe büründü

14 Mayıs seçimleri öncesinde yayınladığı araştırmalarla çuvallayan anket şirketlerinden olan ORC'nin Araştırma Müdürü Mehmet Pösteki, seçim gecesinden beri suskunluğunu koruyor.

15:13 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Mehmet Pösteki

Mehmet Pösteki

Türkiye gelecek yüzyılını şekillendirecek tercihi yapmak için 14 Mayıs tarihinde sandık başına gitti.

Buna göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırken, son hafta öne çıkan anketlerin ilk sırada gösterdiği Yedili Masa'nn cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 50 barajını aşamadı. CHP yandaşı anket şirketlerinin ikinci sırada gösterdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sandıkların yüzde 94’ünün açıldığı tabloda, oyların yüzde 49.5’ini aldı.

CHP yandaşı anket şirketleri çuvalladı

Bu tabloya göre çoğu kamuoyu araştırma şirketi seçimden önceki son günlerde yayımladığı anket sonuçları ile ciddi oranda yanıldı. Areda Survey ve Optimar gibi anket şirketleri ise seçim sonuçlarına en yakın araştırma sonucu yayınlayan araştırma şirketleri arasında yer aldı.

ORC'nin müdürü üç maymunu oynamaya başladı

Seçim öncesinde yayınladığı ankette Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 51.7, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ise yüzde 44.2 oran veren
ORC Araştırma
ise en çok yanılan anket şirketlerinden birisi oldu.
12 Mayıs'ta
"İtibarımız satılık değildir. Sonuçlar şimdiden hayırlı olsun"
diyerek Kılıçdaroğlu'nu önde gösteren sözde araştırmanın sonuçlarını paylaşan ORC Araştırma'nın Müdürü
Mehmet Pösteki'
nin seçim gecesinden beri tweet atmaması ise dikkat çekiyor.

Gelen tepkilere rağmen her hangi bir açıklamada bulunmayan Pösteki'nin kayıplara karışması, CHP yandaşı anket şirketlerinin güvenirliliğini bir kez daha sorgulatmaya başladı.

ORC seçim öncesi yayınladığı son ankette şu oranları vermişti;
Kılıçdaroğlu: Yüzde 51.7
Erdoğan: Yüzde 44.2
Oğan: Yüzde 2.8
İnce: Yüzde 1.3

#ORC Araştırma
#Mehmet Pösteki
#Anket
#Seçim
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