DEAŞ'a yönelik 10 ayda bin 422 darbe: Üç bine yakın şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince Çanakkale, Hatay, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Yozgat'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-29" operasyonları düzenlendi.
Öte yandan 1 Haziran 2023-22 Nisan 2024 tarihleri arasında DEAŞ terör örgütüne yönelik toplam 1422 operasyon düzenlenirken, 2 bin 991 şüphelinin yakalandığı, bunlardan 718'inin tutuklandığı, 566'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildiği belirtildi.
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