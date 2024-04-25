|
Gündem

DEAŞ'a yönelik 10 ayda bin 422 darbe: Üç bine yakın şüpheli gözaltına alındı

Yedi ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-29” operasyonlarında 23 şüpheli yakalanırken son 10 ay içerisinde ise DEAŞ'a yönelik düzenlenen bin 422 operasyonda ise üç bine yakın şüpheli gözaltına alındı.

Kenan Biter
08:06 - 25/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:15 - 25/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
DEAŞ operasyonlarına ilişkin görüntüler
DEAŞ operasyonlarına ilişkin görüntüler

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince Çanakkale, Hatay, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Yozgat'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-29" operasyonları düzenlendi.



DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten şüphelilere yönelik operasyonlar sonucu, Hatay'da 10, Yalova'da 5, Konya'da 1, Yozgat'ta 3, Çanakkale'de 1, Sakarya'da 2, Tekirdağ'da 1 olmak üzere 23 şüpheli yakalandı.


Öte yandan 1 Haziran 2023-22 Nisan 2024 tarihleri arasında DEAŞ terör örgütüne yönelik toplam 1422 operasyon düzenlenirken, 2 bin 991 şüphelinin yakalandığı, bunlardan 718'inin tutuklandığı, 566'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildiği belirtildi.


.

#BOZDOĞAN-29
#DEAŞ
#Terör örgütü
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TCMB faizi ne yapacak, beklenti ne yönde? Gözler Merkez Bankası toplantısında! Sürpriz faiz kararı yolda mı?