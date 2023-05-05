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DEAŞ’a yönelik 23 ilde operasyon: 74 gözaltı kararı

Diyarbakır  Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yeni bir yapılanma içerisinde olduğu tespit edilen terör örgütü DEAŞ’a yönelik 23 ilde  gerçekleştirilen operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı.

09:00 . 5/05/2023 Cuma
DHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) iş birliğiyle terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.


Çalışmada, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'de "Ahlak ve Sünnet Dergisi" adı altında yeni bir yapılanma içerisinde olduğu, bu yapılanmanın örgütün sözde Şam vilayetine bağlı olarak Gürcistan, Azerbaycan, Irak, Mali, Sudan, Cezayir ve Libya'da faaliyet gösterdiği belirlendi.


Bu yapılanmadakilerin, Türkiye genelinde taban kazanma faaliyetleri kapsamında tebliğ-davet çalışmaları yaptıkları, yapılan propaganda çalışmaları sonrasında "Cihad Grubu" oluşturdukları, silahlı ve askeri eğitimlerini Gürcistan'da aldıkları, silahlı eğitim alan örgüt üyelerinin çatışma bölgelerine gönderilerek faaliyette bulundukları, Suriye ve Gürcistan'da bulunan örgüt mensuplarına aktarılmak üzere finans desteği sağladıkları tespit edildi.


Soruşturma kapsamında 92 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı ve Diyarbakır merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.


Operasyonda, 74 şüpheli yakalandı, çok sayıda uzun namlulu av tüfeği, tabanca, fişek ve örgüte ait çok sayıda yayın organı ve örgütsel içerikli belgeler ele geçirildi.


Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.


Ahlak ve Sünnet Kitapevi ve dergisinin Diyarbakır, Yalova, Muş ve Adana illerinde bulanan temsilciliklerinde aramalar sürüyor.



#DEAŞ operasyon
#Diyarbakır  Cumhuriyet Başsavcılığı
#Operasyon
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