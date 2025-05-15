DEM’de erken kongre

Terörsüz Türkiye süreciyle DEM Parti kurullarında hareketlilik başladı. DEM Parti Genel Merkezi tarafından milletvekillerine hafta sonu için program yapıldı. Milletvekilleri ve parti yöneticileri, hafta sonu şehirleri gezerek süreci anlatacak. Vatandaşların akıllarına takılan sorular yanıtlanıp sürece ilişkin bilgi verilecek. Bu kapsamda “Ortak Vatan” vurgusu yapılacak. Ayrıca pazartesi günü de Genel Merkez’de süreçle ilgili PM, MYK ve milletvekillerine toplantılar düzenlenip yol haritası oluşturulacak. Bu çerçevede DEM Parti’nin ekim ayında yapılacak 3’üncü Olağan Kongre’sinin öne çekilmesi gündemde. Kongrenin yaz aylarına çekilmesi konuşuluyor. Kongrede Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları’nın eş genel başkanlık görevine devam etmesi bekleniyor. Ancak PM ve MYK’da Terörsüz Türkiye sürecini daha etkin anlatacak isimlerin yönetime girebileceği konuşuluyor.