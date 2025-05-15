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DEM’de erken kongre

DEM’de erken kongre

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0015/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Terörsüz Türkiye süreciyle DEM Parti kurullarında hareketlilik başladı. DEM Parti Genel Merkezi tarafından milletvekillerine hafta sonu için program yapıldı. Milletvekilleri ve parti yöneticileri, hafta sonu şehirleri gezerek süreci anlatacak. Vatandaşların akıllarına takılan sorular yanıtlanıp sürece ilişkin bilgi verilecek. Bu kapsamda “Ortak Vatan” vurgusu yapılacak. Ayrıca pazartesi günü de Genel Merkez’de süreçle ilgili PM, MYK ve milletvekillerine toplantılar düzenlenip yol haritası oluşturulacak. Bu çerçevede DEM Parti’nin ekim ayında yapılacak 3’üncü Olağan Kongre’sinin öne çekilmesi gündemde. Kongrenin yaz aylarına çekilmesi konuşuluyor. Kongrede Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları’nın eş genel başkanlık görevine devam etmesi bekleniyor. Ancak PM ve MYK’da Terörsüz Türkiye sürecini daha etkin anlatacak isimlerin yönetime girebileceği konuşuluyor.


ÖNDER’İN YERİNE BULDAN

İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatı ile boşalan Meclis Başkanvekilliği için de Van Milletvekili Pervin Buldan’ın adı dile getiriliyor. Buldan bu görevi 2015-2018 yılları arasında yürütmüştü.

Bu görev için Buldan’ın yanı sıra Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’ın da adı geçiyor.


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