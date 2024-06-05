DEM’li belediyelere ‘işçileri kovun’ çağrısı

“Bu saatten sonra Dem Partili belediyelerimiz kayyumların işe aldığı tüm yandaş, trol ve ayak takımı faşistlerin akitlerini amasız, fakatsız feshedip hepsini kapının önüne koymalı ve kayyumlar döneminde işten çıkarılan tüm yurtsever emekçilerimizi güçlü bir çağrıyla işlerine, görevlerine ve mücadeleye davet etmeli.