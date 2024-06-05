DEM’li belediyelere ‘işçileri kovun’ çağrısı

Aynı zamanda DİSK Genel -İş Diyarbakır 2 Nolu Şube Başkanı da olan Kızıltepe, WhatsApptan yaptığı paylaşımda skandal ifadeler kullandı.
"Hepsini kovun!"
İşte o paylaşım:
Savcılık soruşturma başlattı
Bu paylaşımın hemen ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde aralarında uzun yıllardır çalışanların da olduğu 59 işçi çıkarıldı.
Bağlar Belediyesi’nde ise 2 ayda 160 işçi çıkarıldı. İşten çıkarılan işçilerin şikayeti üzerine savcılık Kızıltepe hakkında soruşturma başlattı.
Güvenlik soruşturması yok
Öte yandan Bağlar Belediyesi’nin DEM Partili yönetimi güvenlik soruşturması yapmadan 50 kişiyi işe aldı. Bilgi işlem, insan kaynakları, mali işler, kültür, kadın hizmetleri ve gençlik spor gibi kritik birimlere alımlar yapılırken, terörle iltisaklı oldukları için işten atılan 11 memurun kritik birimlere müdür yapıldığı iddia edildi.