DEM'li olmayan sürgüne!

Diyarbakır'da DEM Partili belediyelerin işçilere zulmü sürüyor. DEM'li olmayan işçileri kovan ve türlü türlü mobbingle iş bıraktırmaya çalışan Bağlar Belediyesi, bir günde 160 kişiyi sürgün etti. Hiçbir gerekçe gösterilmeden emekleriyle oynanan işçiler, bayram öncesi büyük şok yaşadı. Aralarında kadınların da bulunduğu zabıta ve büro çalışanları parke taşı döşeme, çöp toplama ve park-bahçe işlerinde çalıştırılmaya başlandı.

Üniversite mezunu kadın personeli çöp toplarken gören vatandaşlar bile duruma tepki gösterdi.

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA SÜRGÜN

Söz konusu sürgün kararı, DEM Partili eş başkanlar Leyla Araz ve Siraç Çelik ile DEM Partili meclis üyeleri ve birim müdürlerinin katıldığı toplantıda alındı. Kıyım toplantısının hemen ardından sürgünler başladı. Ağır işlerde görevlendirilenler arasında şehit ve gazi yakınları, üniversite mezunları ve alanında uzman isimler yer aldı.

OFİSTEN TEMİZLİĞE

Büro hizmetinden alınan 20 kadın Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde temizlik elemanı olarak görevlendirildi. Bağlar Belediyesi Basın Birimi'nde çalışan 30 yıllık gazeteci Saffet Azbay da Fen İşleri Müdürlüğü'nün emrinde parke taşı sökmekle görevlendirildi. Ulusal televizyonlarda spor yorumculuğu yapan Azbay, şimdi Diyarbakır'ın 40 dereceyi aşan sıcağında parke taşı döşüyor.

AMAÇ İSTİFAYA ZORLAMAK

Yaşadığı baskı ve mobbing hakkında konuşan Saffet Azbay, “Amaçları istifaya zorlamak, rencide etmek. Ama pes etmeyeceğim” dedi. Yaşananları zulüm olarak değerlendiren diğer işçiler de “Devletimizden destek bekliyoruz, dayanacak gücümüz kalmadı. Bize mobbing uygulayıp istifa etmemizi, tazminat ve işsizlik maaşı haklarımızdan faydalanmamızı engellemek istiyorlar” diye konmuştu.







