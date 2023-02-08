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Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?

Deprem bölgesinde bulunan Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay hava durumu bilgileri merak ediliyor. Enkaz altında kalan vatandaşlar yardım beklerken, uzmanlar yaşam savaşında hava sıcaklıklarının da önemli rol oynayacağını belirtiyor. Depremin etkilediği 10 ilde kar yağışı beklenmiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan hava durumu tahmini sonrasında, deprem bölgesindeki tahmini hava sıcaklıkları belli oldu. İşte 7-10 Şubat hava durumu raporu...

10:08 . 8/02/2023 Çarşamba
AA
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan hava durumu tahminleri sonrasında, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen illerin 7-10 Şubat tarihli hava durumu raporu belli oldu.

Depremin etkilediği 10 ilde kar yağışı beklenmiyor.


İşte il il deprem bölgesi hava durumu.

MARDİN HAVA DURUMU

07.02.2023 Salı : Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, rüzgar Kuzey 5-10 km/saat hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 0/3

08.02.2023 Çarşamba : Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, rüzgar Kuzeydoğu 15-25 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/2

09.02.2023 Perşembe : Parçalı ve çok bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 5-10 km/saat hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/3

10.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzey 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/4

MALATYA HAVA DURUMU

07.02.2023 Salı : Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, rüzgar güneybatı yönlerden 15-25 km/saat, hamlesi 20-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4/-1

08.02.2023 Çarşamba : Parçalı ve çok bulutlu, rüzgar güneybatı yönlerden 15-15 km/saat, hamlesi 20-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -7/-3

09.02.2023 Perşembe : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -10/-4

10.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -11/-4

HATAY HAVA DURUMU

07.02.2023 Salı : Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, rüzgar Kuzeybatı 15-25 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 2/10

08.02.2023 Çarşamba : Parçalı az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 15-25 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/8

09.02.2023 Perşembe : Parçalı az bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 5-10 km/saat hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/10

10.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/10

11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/10

OSMANİYE HAVA DURUMU

07.02.2023 Salı : Parçalı çok bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 4 / 11

08.02.2023 Çarşamba : Parçalı ve çok bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 1 / 8

09.02.2023 Perşembe : Parçalı bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 0 / 10

10.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1 / 11

11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1 / 12

ADANA HAVA DURUMU

07.02.2023 Salı : Çok bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 15-25 km/saat, hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 4/11

08.02.2023 Çarşamba : Parçalı, zamanla az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 15-25 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 2/10

09.02.2023 Perşembe : Parçalı bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-15 km/saat , en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 0/11

10.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzey 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 1/13

11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzey 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 0/13

ADIYAMAN HAVA DURUMU

07.02.2023 Salı: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, Kuzeybatı 15-25 km/saat, hamlesi 30-50 km/saat hamlesi 20-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 1 / 3

08.02.2023 Çarşamba : Parçalı ve çok bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 15-25 km/saat hamlesi 30-50 km/saat , en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1 / 1

09.02.2023 Perşembe: Parçalı bulutlu gece hafif kar yağışı, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, hamlesi 20 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4 / 4

10.02.2023 Cuma: Parçalı ve az bulutlu sabah hafif kar yağışlı, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4/ 4

11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -6 / 5

KİLİS HAVA DURUMU

07.02.2023 Salı : Çok bulutlu, ilk saatler ı yağmur ve karla karışık yağmurlu, rüzgar Kuzey 5-10 km/saat hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 2 / 6

08.02.2023 Çarşamba : Parçalı bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3 / 4

09.02.2023 Perşembe : Parçalı az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -5/6

10.02.2023 Cuma : Parçalı zaman zaman çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/6

GAZİANTEP HAVA DURUMU

07.02.2023 Salı : Çok bulutlu, rüzgar kuzeybatı yönlerden 15/25 km/saat, hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 1 / 4

08.02.2023 Çarşamba : Parçalı az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 15-25 km/saat, hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4 /3

09.02.2023 Perşembe : Parçalı bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4 / 4

10.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3 / 4

11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3 / 5

DİYARBAKIR HAVA DURUMU

07.02.2023 Salı : Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, rüzgar Güney15-25 km/saat, hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1 / 3

08.02.2023 Çarşamba : Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, rüzgar Kuzeybatı 15-25 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3 / 2

09.02.2023 Perşembe : Parçalı bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4 / 3

10.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 20-40 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4 / 3

11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 20-40 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4 / 4

ŞANLIURFA HAVA DURUMU

07.02.2023 Salı : Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, rüzgar Kuzeybatı15-25 km/saat, hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 2/7

08.02.2023 Çarşamba: Parçalı bulutlu, rüzgar Kuzeybatı15-25 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 0/5

09.02.2023 Perşembe: Parçalı bulutlu, rüzgar Kuzeybatı5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/6

10.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 5-15 km/saat, , en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/7

11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 5-15 km/saat, , en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/7

KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU

07.02.2023 Salı : Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 20-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 1 / 3

08.02.2023 Çarşamba : Parçalı ve çok bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 20-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3 / 2

09.02.2023 Perşembe : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 20-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -5 / 2

10.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 20-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -5 / 4

#deprem
#kahramanmaraş
#hava durumu
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Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?
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