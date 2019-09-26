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BALİKESİR

Dere yatağında yaralı bulunan küçük Alptuğ'un şüpheli ölümü: Aileye haber verenler gözaltında

Manyas'ta susuz dere yatağında bulunan 2 yaşındaki Alptuğ, yaralı şekilde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, Alptuğ'un yaralı bulunduğu yerden kısa süre önce bir kamyonun hızla geçtiği bilgisine ulaştı. Yapılan araştırma sonucu kamyonu kullananın, aileye Alptuğ'un durumu bildiren E.I.'nın oğlu F.I. olduğu belirlendi. E.I. ile oğlu F.I. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
2 yaşındaki Alptuğ şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi.
2 yaşındaki Alptuğ şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, dere kenarında ağır yaralı bulunan Alptuğ Özel (2), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Alptuğ'a çarpıp, kaçtığı şüphesiyle kamyon sürücüsü F.I. (26) ile babası E.I. (65) gözaltına alındı.

ÇOCUĞU GÖRDÜ AİLEYE HABER VERDİ

Olay, dün akşam, Manyas'a bağlı Boğazpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinlerinden E.I., iddiaya göre, dere kenarında çocuğun hareketsiz yattığını gördü. Çocuğun yanına yaklaşan E.I., mahalleliden Hasan Özel'in oğlu Alptuğ olduğunu fark etti. E.I.'nın haber vermesiyle gelen Hasan Özel, yaralı olduğunu gördüğü çocuğunu kucaklayıp, Manyas Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorların hemen müdahaleye başladığı, sağlık durumu kritik olan Alptuğ Özel, kurtarılamadı.

DHA
2 yaşındaki Altuğ tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'KAMYON ÇARPTI' İDDİASI ARDINDAN GÖZALTINA ALINDILAR

Manyas Jandarma Komutanlığı ekipleri, hastaneye ağır yaralı getirilen Alptuğ'un ölümünü şüpheli bularak, soruşturma başlattı. Dere kenarındaki görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, Alptuğ'un yaralı bulunduğu yerden kısa süre önce kamyonun hızla geçtiği bilgisine ulaştı. Yapılan araştırma sonucu kamyonu kullananın, Hasan Özel'e Alptuğ'un durumu bildiren E.I.'nın oğlu F.I. olduğu belirlendi. Bunun üzerine E.I. ile oğlu F.I., gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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