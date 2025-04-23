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Deva'da istifa depremi

Deva'da istifa depremi

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0023/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
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Seda Kaya Ösen
Seda Kaya Ösen

İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Kararını fikir ve görüş ayrılıkları nedeniyle aldığını belirten Ösen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "2020 yılında kurucu İzmir il başkanı olarak başladığım, ardından İzmir milletvekili olarak sürdürdüğüm görevimi; her kademesinde emek verdiğim DEVA Partisi'nden istifa ederek sonlandırıyorum" ifadelerine yer verdi. Ösen'in istifasını Meclis Başkanlığına sunmasının ardından DEVA Partisi'nin Meclis'teki sandalye sayısı 1'e düşecek.


#DEVA Partisi
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