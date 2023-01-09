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Discover Kayseri ile sağlık turizmi atılımı

Kayseri’yi uluslararası alanda tanıtmak ve şehrin sağlık turizmine güç katmak amacıyla düzenlenen “Discover Kayseri” projesinin galası yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Birilerinin israf olarak gördüğü Şehir Hastaneleri pandemi döneminde efsane oldu” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Discover Kayseri ile sağlık turizmi atılımı
Discover Kayseri projesinin galası.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehri uluslararası alanda tanıtmak ve sağlık turizmini güçlendirmek amacıyla düzenlenen “Discover Kayseri” projesinin galasına katılarak, İngiltere ve Almanya’dan gelen dijital içerik üreticisi fenomenlerle bir araya geldi. Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, ASTUDER Yönetim Kurulu Üyesi Ergün Sezer, İngiltere ve Almanya’dan gelen dijital medya içerik üreticileri ile turizmciler katıldı.

SAĞLIK ALANINDA AVRUPA’DAN ÖNDEYİZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte sağlık alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, “Özellikle bu dönemde sağlık alanında Avrupa ülkelerinden daha ilerideyiz. Birilerinin israf olarak gördüğü Şehir Hastaneleri pandemi döneminde efsane oldu” dedi. Kayseri’de sağlık alanında Büyükşehir Belediyesi’nin çok çalışması olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, göreve geldiği zaman ilk olarak Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) ile bir protokol imzaladıklarını anlattı.

KÖYLERDE MOBİL DİŞ TEDAVİSİ

Kayseri’ye şehir dışından acil olarak birçok hasta ve hasta yakınının geldiğine değinen Büyükkılıç, şehirdeki sağlık çalışmaları hakkında şöyle bilgi verdi: “Hem üniversitemizin, hem de Şehir Hastane’mizin karşısına sosyal tesislerimizi yaptık. Pijamasından, diş fırçasına kadar veririz dedik ve elhamdülillah bu hizmetleri veriyoruz. Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği projesi kapsamında okullarda yavrularımızı, köylerde gariban aileleri diş hekimlerimiz tedavi ediyor.”

ÇOCUKLARIMIZIN CANI YANMASIN’

Engelsiz Yaşam Merkezi ile de gurur duyduklarına da dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, “Yavrularımız burada cıvıl cıvıl ailelerimizin yüzü gülüyor. KAYMEK marifetiyle İlkyardım ve Sağlık Seminerleri düzenliyoruz. Sağlık Turizm web sitemiz zaten mevcut. KAYMEK Kurslarımızda Eczacı Kalfası yetiştiriyoruz. Tip 1 diyabet hastası çocuklarımıza iğnesiz şeker ölçüm cihazı sağlayarak ‘Çocuklarımızın canı yakmayalım zararı yok bizim cebimiz yansın’ diyerek belediyemizin tüm imkanlarıyla yavrularımızın yanında yer alıyoruz” diye konuştu.

KAYSERİ LEZZETLİ, SAĞLIKLI VE CANA YAKIN

ASTUDER Yönetim Kurulu Üyesi Ergün Sezer ise, “Türkiye’de ilk ve tek olan Sağlık Turizm Çalıştayı’nın bütün aşamalarında başkanımız bize destek oldu. Olağanüstü bir çalışma oldu” derken, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da Discover Kayseri hakkında bilgiler verdiler.

Dijital Medya Üreticisi Franziska Niehus, “Kayseri’yi çok seviyoruz. O yüzden iki kere buraya geldim. Kayseri çok lezzetli, Kayseri sağlıklı, Kayseri cana yakın. Davet için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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