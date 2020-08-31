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POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı: Rusya’dan PKK/YPG iltisaklı oluşumların gündemine hizmet edecek adımlardan kaçınmasını bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Rusya’dan PKK/YPG iltisaklı oluşumların gündemine hizmet edecek adımlardan kaçınmasını bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığınca, "Terör örgütü PKK/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Konseyi' unsurlarından oluşan bir grubun Rusya Federasyonu'na davet edilmesini ve Rus resmi makamları tarafından üst düzeyde kabul edilmesini kaygıyla karşılıyoruz" açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Rusya’dan terör örgütü PKK/YPG iltisaklı oluşumların gündemine hizmet edecek adımlardan kaçınmasını bekliyoruz" denildi.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, PKK/YPG'nin, izlediği terörist ve ayrılıkçı gündemle, fiilen kontrol ettiği alanlardaki yerel halka zulmeden, Suriye'nin toprak bütünlüğüne kasteden ve başta Türkiye olmak üzere, Suriye'nin komşularının milli güvenliğini tehdit eden bir terör örgütü olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Konseyi' unsurlarından oluşan bir grubun Rusya Federasyonu’na davet edilmesini ve Rus resmi makamları tarafından üst düzeyde kabul edilmesini kaygıyla karşılıyoruz. Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün yanı sıra komşu ülkelerin milli güvenliğine de halel getirecek ayrılıkçı gündemlere karşı durma, Astana formatında bugüne dek düzenlenen yüksek düzeyli toplantılar sonunda yapılan ortak açıklamalarda kayıt altına alınan ortak bir taahhüttür. Nitekim, Astana garantörlerinin son olarak 25 Ağustos 2020 tarihinde Cenevre’de yaptıkları toplantı sonucu yapılan ortak açıklamada da gayrımeşru oluşumların bölücü gündemlerine karşı ortak tutum beyan edilmiştir. Rusya Federasyonu’ndan, Astana ruhuna ve Astana formatındaki toplantılarda yapılan taahhütlere uygun olarak hareket etmesini ve terör örgütü PKK/YPG iltisaklı oluşumların gündemine hizmet edecek adımlardan kaçınmasını bekliyoruz" denildi.

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Öte yandan Türkiye'nin bu konudaki tepkisinin, siyasi istişareler için Moskova'da bulunan Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki heyet tarafından Rus makamlara aktarılacağı belirtildi.

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