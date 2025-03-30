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Dışişleri Bakanlığı: Suriye'de yeni kabinenin kurulmasının memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Suriye'de yeni kabinenin kurulmasının memnuniyetle karşılıyoruz

12:4430/03/2025, Pazar
AA
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de yeni kabinenin kurulmasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Bakanlıktan, Suriye'de yeni kabinenin açıklanmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Suriye'de geçiş hükümetinin kurulmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, şunlar kaydedildi:

Kapsayıcı anlayış vurgusu

"Ulusal Diyalog Konferansı'nın düzenlenmesi ve Anayasa Bildirgesi'nin açıklanmasının ardından atılan bu adım, Suriye yönetiminin siyasi geçiş sürecini Suriyelilerin öncülüğü ve sahipliğinde, kapsayıcı bir anlayışla ilerletme iradesini ortaya koymaktadır.

Suriye'yi desteklemeye devam edeceğiz

Türkiye, Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisinin temel taşlarından olan kapsamlı ve kapsayıcı siyasi süreci desteklemeye devam edecektir. Bu kritik dönemde uluslararası toplumun da çabalarını Suriye'nin istikrara kavuşmasına yoğunlaştırması, bu bağlamda öncelikle yaptırımların ön koşulsuz şekilde kaldırılması ve Suriye'de yeniden inşa faaliyetlerine başlanması önem taşımaktadır."

#Dışişleri Bakanlığı
#Suriye'de yeni hükümet
#Ahmed Şara

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