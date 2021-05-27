Gündem Dışişlerinden Almanyaya House of One tepkisi FETÖyü meşrulaştırıp destekliyor
ANKARA

Dışişleri'nden Almanya'ya 'House of One' tepkisi: FETÖ'yü meşrulaştırıp destekliyor

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ'cülere kucak açan Almanya, örgüt mensuplarının çalışmalarını sürdürdüğü 'House of One' projesinin temelini atmasına izin verdi. Söz konusu gelişmenin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Proje, üç dini bir araya getirmeye değil, ancak ayrıştırmaya ve bir terör örgütünün meşrulaştırılmasına ve desteklenmesine hizmet eder." denildi.

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​Dışişleri Bakanlığından Almanyaya House of One tepkisi: FETÖyü meşrulaştırıp destekliyor
Almanya’da, FETÖ'nün yürüttüğü House of One (Bir ev) projesinin temeli atıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de kilise, sinagog ve caminin tek çatı altında inşa edilmesinin planlandığı ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) desteklediği "Bir Ev (House of One)" projesinin temeli atıldı. Temel atma törenine Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble ve Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller de katıldı.

Türkiye'den Almanya'ya tepki: Terörü meşrulaştırıp destekliyor

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya tepki geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Türkiye’nin ve Almanya’daki Türk ve Müslüman toplumunun bütün itirazlarına rağmen FETÖ terör örgütünün dahil edildiği bugün Berlin’de temeli atılan “House of One” projesi, üç dini bir araya getirmeye değil, ancak ayrıştırmaya ve bir terör örgütünün meşrulaştırılmasına ve desteklenmesine hizmet eder.

İslam dinini kendi karanlık gündemi doğrultusunda tahrip ve istismar eden ve sayıca da Almanya’daki Müslümanları hiç bir şekilde temsile haiz olmayan FETÖ terör örgütü dahil oldukça bu ibadet evinin Almanya’daki Türk ve Müslümanlar için bir değeri ve anlamı olmayacaktır. Temennimiz, yapılan bu vahim yanlıştan fazla zaman geçirilmeden dönülmesi ve projede Alman kamuoyunda da şaibeli ve şüpheli faaliyetleri dolayısıyla gerçek yüzü giderek daha iyi anlaşılmakta olan söz konusu örgütün yerine Müslümanların hakiki temsilcilerine yer verilmesinin sağlanmasıdır. Esasen Almanya’daki Türk ve Müslüman toplumunun temel beklentisi de bu yöndedir.

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