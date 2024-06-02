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Diyarbakır’da adrese teslim ihale: Geçen yıl 17 bu yıl 63 milyon lira!

31 Mart yerel seçimlerinin ardından DEM Parti’nin yönetime geldiği Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde bir garip ihale gerçekleşti.

Aybike Eroğlu
04:00 - 2/06/2024 Pazar
Güncelleme: 11:24 - 2/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Haşere temizliği ve zirai ürünlerin böceklerden arındırılması için kullanılan biyosidal ilaçlar için 22 Mayıs 2024’te düzenlenen ihaleye yalnızca bir firma katıldı. Önceki dönem 14 üretici firmanın teklif verdiği biyosidal ilaç ihalesi, 21/b pazarlık usulü yapıldı. İhaleyi Aryana İnşaat Peyzaj şirketi aldı. Şirketin Amedspor AS Başkanı Cahit Akın’a ait olduğu iddia edildi.

KAMU ZARARI

Söz konusu alımla kamu zararı da gündemde. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılı biyosidal ilaçlama ihalesine 14 üretici firma girip ilaç temin etti. 2023 yılında yaklaşık 40 ton ilaç 17 milyon liraya mal edildi. 22 Mayıs 2024’te DEM’li yönetimin açtığı ihalede, 40 ton ilaç 63 milyon liraya mal oldu. Adrese teslim ihaleyle piyasa rekabeti de yerle bir edildi. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, ihale sürecinden rahatsız olan bazı firmalar, ilaç fiyatlarındaki yüzde 400’e varan artışa da isyan ediyor.

'Para nereye gidiyor'

Yaşanan gelişme, belediye ihalelerinin tek elden yürütüldüğünü gözler önüne serdi. 1 yılda yaşanan fiyat artışı, “Para nereye gidiyor” sorusunu gündeme getirdi.



#DEM
#Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
#Gündem
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