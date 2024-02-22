Dizi yapımcılarıyla 'aile' buluşması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile yapısına zarar veren televizyon dizilerine yönelik çalışma yürütüyor. Bu konu ile ilgili hassasiyetin tüm dünyada yükselişte olduğunu vurgulayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Ailenin korunması önceliklerimiz arasında yer alıyor” dedi. Ailenin her türlü tehdit ve tehlikeden korunması için önemli çalışmalar yürüttükleri bilgisini veren Göktaş, “Bu hassasiyetin paylaşılması konusunda toplumun tüm kesimlerinden destek bekliyoruz. RTÜK ile imzaladığımız protokol çerçevesinde, dizi yapımcıları ve medya sektörü temsilcileri ile 29 Şubat'ta önemli bir toplantı gerçekleştireceğiz. Aile ile ilgili hassasiyetleri-mizin piyasa şartlarına feda edilmemesi konusunda kendilerinden destek isteyeceğiz” diye konuştu.

FONA 2 BİN BAŞVURU

Başvuruların 15 Şubat itibarıyla alınmaya başlandığı Aile ve Gençlik Fonu hakkında da bilgi veren Göktaş, “2 bin 184 çiftimiz başvurdu şimdiye kadar. Yoğun bir ilgi söz konusu. Başvuran gençlerin evlenmek için bu kredinin yürürlüğe girmesini beklediklerini duyuyoruz” dedi. Bu fonun deprem bölgesinde pek çok gence umut olduğunu kaydeden Göktaş, “Deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tuttuk” ifadelerini kullandı.

KİMLİKSİZ ÇOCUK YOK

Deprem nedeniyle ailesinden ayrı düşmüş ya da refakatçisi olmayan 1912 çocuğun Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülü’ne kaydedildiğini vurgulayan Göktaş, şunları söyledi: “Yapılan kimliklendirme sonucu 1875 çocuk ailesine/aile yakınlarına teslim edildi, 6 çocuğumuz da aile odaklı hizmetlerden faydalandırıldı. Halen hastanede tedavisi devam eden 1 çocuğumuz yakından takip ediliyor. 14 çocuğumuz bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altında. Kayıtlarımızda olan 16 çocuğumuz tedavi sürecinde vefat etti. Kimliği belirlenemeyen çocuğumuz bulunmuyor.”

Ana ocağında yoğun ilgi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a “ana ocağı” Emirdağ ile Bolvadin’de yürüttüğü seçim çalışmalarına eşlik ettik. Göktaş’ı annesi Güler Özdemir de yalnız bırakmadı. Esnaf kızı olan Bakan Göktaş, gurbetçinin yoğun olduğu Emirdağ’da zaman zaman Fransızca da konuştu. Vatandaşların bakana “Mahinur Kızım”, “Mahinur Abla” diye seslenirken, Göktaş da “Cengiz Abi”, “Fatma Teyze”, “Ali Amca” diye karşılık verdiği hemşehrileriyle bol bol sohbet etti. Göktaş özellikle Emirdağ’ın kadın işletmecilerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kadın girişimcilere vermiş olduğu destekleri birinci ağızdan anlattı.

Engelli memur sayımız 12 kat arttı

Pazartesi günü yapılan törenle 2 bin 392 engelli vatandaşın kamu kurumlarına yerleştiğini ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, “Kamuda çalışan engelli memur sayımız, son 20 yılda 12 kat artarak 70 bini aşmış oldu. Yaptığımız atamalar ve Bakanlık olarak yürüttüğümüz hizmetler ile ülkemizde engellilerin herkesle eşit hak ve olanaklara sahip olmasını hedefliyoruz. Deprem bölgesine destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için de yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacağız” diye konuştu. Bakan Göktaş Erzincan İliç’te gerçekleşen maden faciası ile ilgili de olayın ilk anından itibaren psikososyal destek ekiplerinin sahada yer aldığını ve ailelere destek sağladıklarını söyledi.







