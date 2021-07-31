Gündem Dört bin 500 lira maaşa çoban bulamıyoruz Gidip asgari ücretle daha zor şartlarda başka işlerde çalışıyorlar ama bu işi yapmıyorlar
BOLU

Dört bin 500 lira maaşa çoban bulamıyoruz: Gidip asgari ücretle daha zor şartlarda başka işlerde çalışıyorlar ama bu işi yapmıyorlar

Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, 4 bin 500 lira maaşa kentte çalışacak çoban bulunamadıklarını belirterek, "İnsanlarımız 'çobanlık' deyince kötü bir meslek gibi anlıyorlar. 'Büyükbaşa nasıl bakılır' gibi içeriklerin olduğu ehliyet sınavı gibi yapmamız lazım. Sertifikalı yetiştiriciliği özendirmemiz, teşvik etmemiz lazım" dedi.

Haber Merkezi DHA
Dört bin 500 lira maaşa çoban bulamıyoruz: Gidip asgari ücretle daha zor şartlarda başka işlerde çalışıyorlar ama bu işi yapmıyorlar
Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, 4 bin 500 lira maaşa kentte çalışacak çoban bulunamadıklarını belirtti.

Bolu Ziraat Odası Başkanı Fidan, kentteki tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bolu'da 4 bin 500 lira maaşa çoban bulmakta zorlandıklarını dile getiren Fidan, "Halk yönünde 'çobanlık' dediğiniz zaman insanlar, bu durumu yadırgıyorlar. Ekmek parasıdır. Ekmeğini nereden kazanıyorsan yapmak gerekir ama bizim insanlarımız 'çobanlık' deyince kötü bir meslek gibi anlıyorlar. Sonuçta çoluğun çocuğun rızkını kazanmak için yapıyorsun."

DAHA ZOR İŞLER YAPIYORLAR BU İŞİ YAPMIYORLAR

"Gidip asgari ücretle daha zor şartlarda başka işlerde çalışıyorlar ama bu işi yapmıyorlar. Yerine göre her işi kendimiz yapıyoruz. Yaptığımız işleri küçümsemiyoruz. Çobanlık mesleğini hakir görmemek lazım. ‘Bana çoban derler’ diye yapmak istemiyor. İnsanlarımızı teşvik etmemiz gerekiyor. Küçükbaş ve büyükbaş yetiştiriciliği ile ilgili kurs açmamız gerekiyor. 'Büyükbaşa nasıl bakılır' gibi içeriklerin olduğu ehliyet sınavı gibi yapmamız lazım. Sertifikalı yetiştiriciliği özendirmemiz, teşvik etmemiz lazım. Bu konuda odaların bu işe el atması lazım" diye konuştu.

AFGANLAR BU İŞİ KURTARIYOR


Bakıcı sorunu olduğunu kaydeden Ziraat Odası Başkanı Fidan, "Bolu’da Afgan bakıcılar var. Hayvancılık yapan bütün çiftçilerimizin yanında Afganlar var. Kira parası ödemiyorlar. Bakıcı evinde kalıyorlar. Bu parayı bizim insanlarımız beğenmiyorlar. Bu sebeple bakıcı sorunu gündemde. Afganlar bu işi kurtarıyor. Bu iş için aylık 4 bin ile 4 bin 500 TL arası maaş veriliyor" dedi.

7 bin lira maaşla yerli çoban bulamıyorlar: Yılda 150 bin lirayla memleketine dönen var
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Erzurum'da hayvancılıkla uğraşan aileler, dolgun maaş tekliflerine rağmen hayvanlarını otlatacak çoban bulmakta zorlandıklarını söylüyor. Köylüler çareyi kendi hayvanlarını otlatmakta veya yabancı uyruklu çoban getirmekte buluyor. Aziziye İlçesi Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, Erzurum'da büyükbaş hayvan sayımız 900 bine ulaştı. Hayvanın çok olması çoban ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Benim bölgemde 100 tane köy var ve hepsinde hayvancılık var. Merada hayvancılık yaptığımız için çoban ihtiyacımız var. Kendi köylerimizde çoban bulamıyoruz. Iğdır, Ağrı gibi çevre illerden çoban getirmekle birlikte yabancı uyruklu Afgan, Suriyeli çoban buluyoruz diye konuştu.
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Köyde yaşayan gençlerin çobanlık yapmaması için birçok neden oluğunu belirten Karaman, şunları söyledi: Hayvancılık bölgesiyiz ama şehir merkezine yakınız. Gençleri köyde tutamıyoruz. Köyde duran gençlerin herhangi bir sosyal aktivitesi olmuyor. Şehirde yaşamak istiyorlar. İhtiyarların da çobanlık yapma şansı yok. Köyde duran gençleri artık evlendiremez olduk. Çobana kimse kız vermek istemiyor. Gençler asgari ücretle, sigortalı bir işte çalışarak evlenip yuva kurma hayaliyle köyden uzaklaşıyor. Hükümetimiz, köydeki insanları köyde tutmak için çalışma başlattı. Gençleri çobanlık yapmaya teşvik etmemiz lazım. Eğer devlet sigortasını öder ve maaşını verirse bu insanları tutabiliriz. Hem işsizlik oranı azalır hem de gençleri elde tutmuş oluruz. Şu an en düşük çoban maaşı 6-7 bin lira arasında değişiyor. Öyle çobanlar var ki bir yılda 150 bin lirayla memleketlerine dönüyorlar. Buradaki yerli insanları nasıl elde tutabiliriz bunu planlamamız lazım dedi.
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7 bin lira maaşla yerli çoban bulamıyorlar: Yılda 150 bin lirayla memleketine dönen var
Erzurum merkez Aziziye İlçesi Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, "Hayat standartları değişti. Gençleri köyde tutamıyoruz. Asgari ücretle, sigortalı bir işte çalışarak evlenip yuva kurma hayaliyle köyden uzaklaşıyorlar. Artık köylerde çobana kız bile vermiyorlar. Gençler çobanlık yapmak istemeyince yabancı uyruklu kişiler bu mesleği yapıyor. Şu an en düşük çoban maaşı 6-7 bin lira arasında değişiyor" dedi.


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