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Düğünde havaya saçılan paraları çocuklar topladı: 2 aile birbirine girdi

Düğünde havaya saçılan paraları çocuklar topladı: 2 aile birbirine girdi

10:5724/06/2025, Salı
IHA
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Polisin müdahale ettiği olayda taraflar güçlükle sakinleştirildi.
Polisin müdahale ettiği olayda taraflar güçlükle sakinleştirildi.

İstanbul Esenyurt'ta çocuklar, düğünde havaya atılan paraları alınca ortalık karıştı. 2 ailenin yakınları arasında başlayan tartışma, sokağa taşarak kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta bir düğünde, havaya atılan paraları çocuklar alarak kaçtı. Bu nedenle düğüne katılan misafirlerle, bazı aile üyeleri arasında tartışma çıktı. Düğüne katılan diğer misafirlerinde olaya dahil olmasıyla büyüyen tartışma sokağa taşarak kavgaya döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, taraflar güçlükle sakinleştirildi. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.




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