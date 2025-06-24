Düğünde havaya saçılan paraları çocuklar topladı: 2 aile birbirine girdi

Esenyurt'ta bir düğünde, havaya atılan paraları çocuklar alarak kaçtı. Bu nedenle düğüne katılan misafirlerle, bazı aile üyeleri arasında tartışma çıktı. Düğüne katılan diğer misafirlerinde olaya dahil olmasıyla büyüyen tartışma sokağa taşarak kavgaya döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, taraflar güçlükle sakinleştirildi. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.