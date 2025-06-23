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Gaziantep'te aile içi kavga cinayetle bitti: Kardeşini vurdu

Gaziantep'te aile içi kavga cinayetle bitti: Kardeşini vurdu

15:3923/06/2025, Pazartesi
DHA
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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde aile arasında çıkan silahlı kavgada Eyüp T. (29) hayatını kaybetti, şüpheli baba ve ağabey gözaltına alındı.

Gaziantep Karkamış'te Eyüp T., evlerinin bahçesinde babası Muhsin T. ve ağabeyi İbrahim Halil T. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İddiaya göre kavga sırasında ateşlenen bir tabancadan çıkan kurşunlar, Eyüp T.'ye isabet etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eyüp T., kurtarılamadı.


Olayın ardından baba ile ağabey, gözaltına alındı.





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