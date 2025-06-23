Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana’da kazada yaralanan genç hayatını kaybetti

Adana’da kazada yaralanan genç hayatını kaybetti

14:1323/06/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Adana’da kazada yaralanan genç hayatını kaybetti
Adana’da kazada yaralanan genç hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 21 yaşındaki Ahmet Çam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, önceki gün ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Ahmet Çam'a otomobil çarptı. Savrulan Çam'ın üzerinden bu sırada arkadan gelen başka bir araç geçti. Ağır yaralanan genç, önce ilçe devlet hastanesine ardından da Adana'daki bir hastaneye sevk edildi. Çam, hastanede yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.


Askerden yeni geldiği öğrenilen Çam'ın cenazesinin Aladağ ilçesinde Küp Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.






#Adana
#Kozan
#Ahmet Çam
#Trafik kazası
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA SON DURUM 2025: Asgari ücrete Temmuz'da ara zam var mı, ne kadar zam gelir?