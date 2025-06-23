Adana’da kazada yaralanan genç hayatını kaybetti

Kaza, önceki gün ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Ahmet Çam'a otomobil çarptı. Savrulan Çam'ın üzerinden bu sırada arkadan gelen başka bir araç geçti. Ağır yaralanan genç, önce ilçe devlet hastanesine ardından da Adana'daki bir hastaneye sevk edildi. Çam, hastanede yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.