Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adıyaman
Adıyaman'da korkutan yangın: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Adıyaman'da korkutan yangın: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

15:1723/06/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Anız yangını saman balyalarını küle çevirdi
Anız yangını saman balyalarını küle çevirdi

Adıyaman'da meydana gelen anız yangını saman balyalarını küle çevirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Kahta karayolu Hasancık mevkiinde anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek arazilerde bulunan saman balyalarına sıçradı. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında bir çok saman balyası yandı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Adıyaman
#yangın
#anız yangını
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
6 AYLIK ENFLASYON FARKI HESAPLAMA: 6 aylık enflasyon farkı beklentisine göre memur ve emekli maaşı zammı hesaplaması