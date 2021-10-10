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İSTANBUL

Dünyanın yarısı aşısız

Prof. Dr. Haydar Sur, “Tıbbi ve Toplumsal Açıdan Pandemi Sempozyumu”nda dünyadaki aşı adaletsizliğine dikkat çekti: “ 5 Ekim itibariyle dünya nüfusunun sadece yüzde 46’sı en az 1 doz aşı yaptırabildi. Uluslararası örgütlerin, küresel çaplı firmaların ve devletlerin bunda vebali büyüktür.”

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Dünyanın yarısı aşısız
Sağlık ve Medeniyet Derneği tarafından düzenlenen sempozyum Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Koronavirüs salgınında 1,5 yıl geride kalırken, Sağlık ve Medeniyet Derneği, salgın sürecinin topluma etkilerini masaya yatırdı. “Tıbbi ve Toplumsal Açıdan Pandemi Sempozyumu”nda aşıların adil dağıtımı konusunu gündeme getiren Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, 5 Ekim 2021 tarihi itibariyle dünya nüfusunun yüzde 46’sının en az 1 doz aşı yaptırabildiğini belirterek, küresel ölçekte 6.39 milyar doz aşı uygulandığını söyledi.

DEVLETLERİN VEBALİ VAR

Ayrımcılık ve kaynak eksikliği gibi kişinin kontrolü dışındaki faktörlere değinen Prof. Sur, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uluslararası örgütlerin, küresel çaplı firmaların ve devletlerin bunda vebali büyüktür. Aslında yetkililerin ve bilim insanlarının da vebali var. Herkes kendi kişisel kariyerini önceliklendirdi, kuruluşlar da öyle… Aşı endüstrisinin konuyu paraya çevirmeye kalkması da ayrı bir vicdansız tutumdur, ama onlar nihayetinde bu işe yatırım yapmış endüstriyel kuruluşlardır. Dünyanın en zengin 30 ülkesi, hadi 50 diyelim, bütün dünyanın aşılarına sponsor olabilecek ve fazla zorlanmadan bütçe sağlayacak güçtedir. Ama yapmak istemediler. Ben burada firmalara değil devletlere kızıyorum.

EN ETKİLİ TEDAVİ HASTA OLMAMAK

Dünyada görülen salgınları anlatan Bezmialem Üniversitesi Tıp Tarihi ve Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuran Yıldırım, daha önceki pandemilerde de maske kullanımı ve aşı uygulamalarının olduğunu, toplu olarak bulunulan merkezlerin kapatıldığı, el temizliği ve ilaç olarak da kinin kullanıldığını belirtti. En etkili tedavi yönteminin hasta olmamak olduğunu kaydetti.

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