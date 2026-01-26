Yeni Şafak
Edirne Belediyesi'nden yasa dışı sponsorluk

Oğuzhan Ürüşan
04:0026/01/2026, Pazartesi
G: 26/01/2026, Pazartesi
Recep Gürkan, 2014-2024 yılları arasında Edirne Belediye Başkanı olarak görev yaptı.
Recep Gürkan, 2014-2024 yılları arasında Edirne Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

Sayıştay, CHP’li Edirne Belediyesi iştiraki Personel AŞ’nin Edirnespor’a 37 milyon lira usulsüz para aktardığını tespit etti. Denetim raporunda, sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası belediyelere ait şirketlerin profesyonel spor kulüplerine kaynak aktarmasının kanunen yasak olduğu vurgulandı.

CHP’li Edirne Belediyesi iştiraki Personel AŞ.’nin yasağa rağmen PTT 3. Lig ekiplerinden Edirnespor’a milyonlarca liralık sponsorluk yaptığını ortaya çıktı. Sayıştay’ın 2024 Denetim Raporu’na göre, Personel AŞ., 2022–2023 sezonunda 17 milyon lira, 2023–2024 sezonunda ise 20 milyon lira olmak üzere Edirnespor ile iki ayrı sponsorluk sözleşmesi yaptı. Böylece şirketin kulübe yönelik toplam yükümlülüğü 37 milyon liraya ulaştı.

KANUNEN YASAK

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu, belediyeler ile sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası belediyelere ait şirketlerin, profesyonel spor kulüplerine “her ne ad altında olursa olsun” kaynak aktarmasını açıkça yasaklıyor. Denetimde, yapılan sponsorlukların bu hükme açıkça aykırı olduğu vurgulandı.

TESPİTE RAĞMEN ÖDEME SÜRMÜŞ

Ayrıca usulsüzlüğün 2023 yılı Mali Denetim Raporu’nda yer almasına rağmen sözleşmenin feshedilmediği öğrenildi. Personel AŞ.’nin sponsorluk anlaşmasından kalan 5 milyon 200 bin liralık ödemenin 2024 yılı içinde yapıldığı belirlendi. Personel AŞ. 2024 yılı için yeni bir sponsorluk sözleşmesi imzalanmadığını savunsa da raporda, önceki sözleşmeye dayanılarak yapılan ödemelerin de mevzuata aykırı olduğu açıkça vurgulandığı ifade ediliyor.

FAALİYET ALANI DIŞINA ÇIKILDI

Öte yanda raporda, Personel AŞ.’nin faaliyet alanının spor olmadığı, şirketin temel amacının belediyenin personel ihtiyacını karşılamak olduğu hatırlatıldı. Sponsorluk faaliyetinin şirketin amaç ve konusu içinde yer almadığı kaydedildi. Denetim bulgularında, yapılan sponsorluk ödemelerinin tamamının vergi matrahından düşülememesi nedeniyle şirketin vergi yükünün de arttığı tespit edildi.



#CHP
#Edirne Belediyesi
#Edirnespor
