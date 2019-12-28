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ANKARA

EGM'den ekip otosu fotoğrafıyla 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı: Sabırsızlıkla bekliyoruz

Emniyet Genel Müdürlüğünden ekip otosu fotosuyla 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı yapıldı. Paylaşımda, "Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin Otomobili hayırlı uğurlu olsun" ifadeleri kullandı.

Haber Merkezi AA
Emniyet Genel Müdürlüğünün, Twitter hesabından paylaşılan fotoğraf.
Emniyet Genel Müdürlüğünün, Twitter hesabından paylaşılan fotoğraf.

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), dün tanıtılan "Türkiye'nin Otomobili"ne ilişkin, "Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur" paylaşımında bulunuldu.

EGM'nin resmi Twitter hesabından, "C-SEDAN" modelinin fotomontaj yöntemiyle ekip otosuna dönüştürülmüş halinin fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, "Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin Otomobili hayırlı uğurlu olsun. Halkın huzur ve güveni için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadesine yer verildi.
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