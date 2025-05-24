Erdoğan'a milletin ihtiyacı var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir” ifadelerini kullandı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Macaristan dönüşünde kullandığı, “Benim tekrar aday olma derdim yok” sözlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı daha çok hizmetlerin bulunduğunu aktaran Bahçeli, “Tarihi geriye sarmak akıl dışılıktır. Tarihin gerisine düşmek, izmihlalle eşdeğerdir. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın Macaristan ziyaretinin hitamında yaptığı açıklamalar arasında bulunan, ‘Benim tekrar aday olma derdim yok.’ ifadesi, bizim nazarımızda adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir” ifadelerini kullandı.