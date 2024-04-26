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Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı: Bu günlerin başta Orta Doğu olmak üzere tüm dünyada barışa ve adalete vesile olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Hamursuz Bayramı'nı tebrik etti. Erdoğan, "Musevi vatandaşlarımız için özel anlamı olan bu günlerin, başta Orta Doğu olmak üzere tüm dünyada barışa, adalete ve huzura vesile olmasını diliyorum" dedi.

16:58 - 26/04/2024 Cuma
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamursuz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Asırlardır bir arada yaşadığımız, toplumumuzun ayrılmaz parçası olan Musevi Cemaati'nin Hamursuz Bayramı'nı tebrik ediyorum. Musevi vatandaşlarımız için özel anlamı olan bu günlerin, başta Orta Doğu olmak üzere tüm dünyada barışa, adalete ve huzura vesile olmasını diliyorum. Musevi vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyor, esenlikler diliyorum."
#Recep Tayyip Erdoğan
#Hamursuz Bayramı
#Filistin
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