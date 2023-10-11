Erdoğan’ın atacağı adımlar desteklenmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Filistin ve İsrail arasında ateşkes çağrısı yaptı. İsrail’in saldırıları ile ilgili Bahçeli, “İsrail, yıllarca Filistinli kardeşlerimize zulmetmiştir. Uluslararası hukuk çiğnenmiş, Birleşmiş Milletler kararları yok sayılmıştır. Ateşkes rejimi derhal tesis edilmeli, taraflar itidal, sükûnet ve aklıselim bir çizgiye eş zamanlı olarak gelmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın atacağı adımlar desteklenmeli ve sahiplenilmelidir. Ayrıca Birleşmiş Milletler acilen devreye girmelidir. Daha fazla can kaybının yaşanmaması hususunda uluslararası toplum duyarlı hareket etmek mecburiyetindedir” dedi.





FİLİSTİN DEVLETİ TANINMALIDIR

Mescid-i Aksa’nın Müslümanların şerefi olduğuna vurgu yapan Bahçeli, “ABD’nin Doğu Akdeniz’e uçak gemisi göndermek yerine, dostluk ve müttefiklik ilişkileri kapsamında Türkiye’nin barışçıl çabalarını anlayıp desteklemesi bölge ve dünya huzuruna saygın bir destek olarak yankı bulacaktır. 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin tanınması ve temelinin atılması ertelenemez, geciktirilemez bir zorunluluktur. Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir, Müslümanların şerefidir. İki devletli çözüm hedefiyle inanç ve insan hakları teyit edilmelidir” ifadelerini kullandı.





TÜRKİYE’YE SALDIRMANIN BEDELİ VAR!

PKK’ya yönelik operasyonlara destek veren Bahçeli şöyle konuştu: “Bölücü terör örgütü PKK’nın 1 Ekim Ankara saldırısından sonra sınır ötesine düzenlenen operasyonların arkasındayız. Türkiye’ye saldırmanın ödenecek bir bedeli vardır. 5 Ekim 2023 tarihli hava operasyonu esnasında bir adet insansız hava aracımız ABD’nin askeri varlığı tarafından tehdit algılanarak düşürülmüştür. Gayri hukuki bu hasmane müdahaleyi yanlış buluyor ve kınıyorum.”





HAYIR DERSE BAYRAĞA İHANET EDER

Meclis’te oylanacak Suriye ve Irak tezkereleri için CHP’ya çağrı yapan Bahçeli “Kılıçdaroğlu’nun görüşülecek tezkereye geçtiğimiz yılda olduğu gibi hayır demesi halinde milletvekili arkadaşlarıyla beraber bayrağa, vatana, millete ve şehitlere alenen ihanet edeceklerini akıllarından çıkarmamaları tavsiyemdir. CHP Genel Başkanı’nın milli damarı çatlamış ve kurumuştur” diye konuştu.





Yer krizini jestiyle çözdü

Meclis Genel Kurulu’nda yaşanan ‘yer’ krizi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin jestiyle tatlıya bağlandı. Saadet Partisi (SP) ile Gelecek Partisi’nin grup kurması sonucu Meclis’teki grup sayısı 6’la çıktı ve Genel Kurul’da yer arayışı başladı. Günlerdir süren görüşmelerde netice alınamayan kriz, Bahçeli’nin inisiyatifi ile çözüldü. MHP, ön sıralarda bulunan 4 koltuğundan ikisini Saadet grubuna verdi. SP Grup Başkanvekili Bülent Kaya da, Bahçeli’ye jesti için teşekkür etti.



