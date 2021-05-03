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İSTANBUL

​Ermenilere ait hiçbir toplu mezar yok: Ermenilerin mezarları nerede?

ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde Ermeni Soykırımı sözlerine tepki gösteren Kıbrıs İlim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ata Atun, "Madem Anadolu topraklarından göçen 1.5 milyon Ermeni katledilmiş, o zaman bu insanların toplu mezarları nerede" diye sordu. Atun, 1,5 milyon insanın toplu şekilde defnedilmesi için 450 futbol sahası büyüklüğünde alana ihtiyaç olduğunu belirterek, "Soykırım iddiaları akıl alır gibi değil" dedi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Ermenilere ait hiçbir toplu mezar yok: Ermenilerin mezarları nerede?
Prof. Dr. Ata Atun

ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve gelir gelmez sözde Ermeni Soykırımı’nı tanıma kararının yankıları sürüyor. Biden’ın 1972’de California’dan Temsilciler Meclisi’ne Yunan ve Ermeni oylarıyla seçildiğini belirten Kıbrıs İlim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ata Atun, “Biden o günlerin diyetini bugün bu kararı alarak ödedi” dedi. 2013 yılında eşi Dr. Yurdagül Atun ile birlikte tehçir sürecine ilişkin çok ilginç bir de araştırmaya imza atan Prof. Atun, “Madem Anadolu topraklarından göçen 1.5 milyon Ermeni katledilmiş, o zaman bu insanların toplu mezarları nerede” sorusuna yanıt aradı.

Anadolu’da yüzlerce toplu mezar var
GÜNDEM
Anadolu’da yüzlerce toplu mezar var

12.5 TON MERMİ GEREKİR

Tehçir’in 150 gün sürdüğünü aktaran Prof. Atun, “Srebrenitsa’da Sırplar 8 bin kişiyi şehit ettiler. Gömdüler, sonra mezarları bulunmasın diye alıp farklı noktalara taşıdılar ama bulundu. Myammar’da toplu mezarlar bulundu. Anadolu’da Ermenilere ait toplu mezar yok. 1,5 milyon insan katledilmiş olsaydı, matematiksel olarak her gün 10 bin insanın öldürülmesi gerekirdi.Bu katliam için 12.5 ton mermi gerekiyor. Bu mermilerin bu insanlar neredeyse oraya taşınması gerekiyor. Gerçekten bunlar o günün şartlarında mümkün değil” diye konuştu.

Ermenilerin bitmeyen asırlık yalanı
GÜNDEM
Ermenilerin bitmeyen asırlık yalanı

TOPLU MEZAR BİLE YOK

Katledildiği öne sürülen Ermenilere ait tek bir toplu mezarın bulunmadığına vurgu yapan Atun, “1,5 milyon insanı ayrı ayrı gömebilmek için 450 futbol sahası büyüklüğünde alana ihtiyaç var. Toplu mezar mantığında gömülse bile 150 futbol sahası büyüklüğünde yer gerekiyor. Bugüne kadar ortaya çıkan bir mezar yok. Tehçir’de 9 bin kişi görev almış. Bu katliam olsa, biri de çıkıp ‘biz Ermenileri öldürüp, şuraya gömdük’ diye anlatmaz mıydı.. Bu iddialar akıl alır gibi değil” şeklinde konuştu. Atun,”1918 yılında ABD senatosu Anadolu’ya ekip göndererek inceleme yaptırdı. Ekibin hazırladığı raporda soykırımı ifadesi geçmiyor” dedi.

  • ABD'YE NASIL GİTTİLER?
  • 1882’de Anadolu’daki Ermeni nüfusunun İstanbul’daki Ermenilerle birlikte 1 milyon 414 bin 1 milyon 630 bin kişi arasında değiştiğini aktaran Atun, “Bu iddialara göre İstanbul’da dahil tüm Ermenilerin öldürülmüş olması lazım. Bu katliam yapıldıysa ABD’ye gidip yerleşen 780 bin Ermeni, nasıl gitti, ölmüş olmaları gerekmez miydi” sorusunu yöneltti.

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  • ERMENİ SALDIRILARI DURMADI
  • Doğu Anadolu’da Ermenilerin Rus ordusuyla birlikte hareket ederek Türklere saldırdığını aktaran Prof. Atun, “O günlerde Osmanlı Devleti Patrik’e, Ermeni kuruluşlarına ve ileri gelenlerine ‘Bu yaptığınız yanlış bir şey, biz yıllarca birlikte yaşadık, siz şimdi bunu yapıyorsunuz saldırıları durdurun, gerekli tedbirleri alacağız’ diyor. Saldırılar durmadığı için İttihat ve Terakki hükümeti, Anadolu’da yaşayan Ermeniler Şam, Beyrut ve Irak’a gönderilmesi için karar alıyor. Köy ve kasabalardan yürüyerek şehirlere gelen Ermeniler, trenlerle Şam, Beyrut ve Irak’a gönderiliyor. Tehçir, 27 Mayıs’ta başlayıp, Kasım’da bitiyor. Süreç böyleyken, yürürken dondular, yollarda öldüler iddiaları da mantık dışı” diye konuştu.
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