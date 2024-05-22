Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Çat Baraj gölündeki yüzen adaların, su debisinin azalması sonucu veya rüzgarla sürüklenip kıyıya oturmasının önüne geçilmesi için çalışma başlatıldı. Alanları 100 ila 500 metrekare arasında değişen yüzen adaların zemine monte edilerek hareketlerinin engellenmesi ya da birbirine belirli mesafede bağlanarak sürekli yüzer halde tutulması hedefleniyor.