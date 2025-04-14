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Erzincan'da kar yağışı bekleniyor

Erzincan'da kar yağışı bekleniyor

15:0714/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
IHA
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Erzincan için kar uyarısı yapıldı.
Erzincan için kar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince Erzincan, Bayburt, Erzurum ve çevreleri için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun kuzeyinde görülecek kar yağışlarının, bu akşam saatleri (14.04.2025 Pazartesi) ile yarın (15.04.2025 Salı) akşam saatleri arasında Erzurum ve Bayburt il geneli ile Erzincan doğusu (Tercan, Çayırlı, Otlukbeli)'de kuvvetli ve yer yer yoğun (10-20, yer yer 20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

#Meteoroloji
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