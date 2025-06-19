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Esenyurt'ta hareketli dakikalar yaşandı: Uzun namlulu silahla tekel bayisi kurşunlayıp polisten kaçtılar

Esenyurt'ta hareketli dakikalar yaşandı: Uzun namlulu silahla tekel bayisi kurşunlayıp polisten kaçtılar

07:4619/06/2025, Perşembe
IHA
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Polislerin durdurduğu araçtan 2 uzun namlulu tüfek ve 1 tabanca çıktı.
Polislerin durdurduğu araçtan 2 uzun namlulu tüfek ve 1 tabanca çıktı.

Esenyurt'ta gece saatlerinde yaşanan olayda, yabancı plakalı araçla gelen şahıslar uzun namlulu silahlarla bir tekel bayisini kurşunlayıp polis ekiplerinden kaçtılar.

Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde yabancı plakalı araçla gelen şahıslar uzun namlulu silahlarla tekel bayisine ateş açtı. Şahıslar daha sonra olay yerinden kaçmaya başladı. Polisle kovalamaca yaşayan şahıslar kaçarken birçok otomobile çarptı. Araçlarını dere yolunda bırakan şahıslar koşarak kaçmaya devam etti. Kaçan şahıslardan bir kişiyi polis ekipleri yakaladı.


Yakalanan şahıs diğer arkadaşlarıyla ilgili polis ekiplerine bilgi verdi. Birçok noktayı kontrol eden polisler çevreyi abluka altına aldı.


Polislerin durdurduğu araçtan 2 uzun namlulu tüfek ve 1 tabanca çıktı. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.






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