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POLİTİKA

Eski CHP'li Sevigen Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'ı ziyaretine ilişkin ayrıntıları Yeni Şafak'a anlattı: Emrivaki yapılan bir ziyaret

Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'ı ziyaretine ilişkin ayrıntıları Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz'e anlattı. Deniz Baykal'ın Kılıçdaroğlu'nu desteklemediğini belirten Sevigen, "Emrivaki yapılan bir ziyaret" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eski CHPli Sevigen Kılıçdaroğlunun Deniz Baykalı ziyaretine ilişkin ayrıntıları Yeni Şafaka anlattı: Emrivaki yapılan bir ziyaret
Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen ziyaretin ayıntılarını Yeni Şafak'a anlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzun yıllar sonra önceki dönem CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı ziyaret etmesi tartışılmaya devam ediyor. Deniz Baykal'a yakın olduğu bilinen eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen ziyarete ilişkin ayrıntıları Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz'e anlattı.

'KILIÇDAROĞLU'NU ASLA DESTEKLEMİYOR'

Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine ilişkin Sevigen, "Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu'nu asla desteklemiyor. Emrivaki bir şekilde gerçekleştirilmiş bir ziyaret. Leven Gök çok kez randevu almaya çalıştı. En son Kemal Kılıçdaroğlu'nun abisinin vefatı nedeniyle bir taziye görüşmesi ayarlandı. Orada ziyaret talebi yinelendi. Aylar sonra yine emrivaki şekilde yapılan görüşmeden verilen fotoğrafta Deniz Bey'in memnuniyetsizliği aşikar bir şekilde belli oluyor. Kemal Bey'in adaylığını asla desteklemiyor" ifadelerini kullandı.

'GÖRÜŞMEDEN IZDIRAP DUYUYOR'

Baykal'a yakınlığıyla tanınan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş ise, "Dikkat ederseniz 3 kişinin fotoğrafı var. Orada halinden memnun mutlu olan gülücükler dağıtan Sayın Kılıçdaroğlu. Deniz Baykal'ın yüzüne baktığımızda acı, ıstırap ve büyük bir hayal kırıklığı görüyoruz. " ifadelerini kullanmıştı.

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