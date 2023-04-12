|
Reklam
Reklam
Gündem

Evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor: Muşlu ailelerden çocuklarına 'teslim ol' çağrısı

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemine devam ediyor.

13:59 . 12/04/2023 Çarşamba
AA
HDP önündeki evlat nöbeti eylemleri devam ediyor.

HDP önündeki evlat nöbeti eylemleri devam ediyor.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.


HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.


Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.



"Çocuklarımızın sorumlusu HDP ve PKK"

Baba Halit Altun, yaklaşık 8 yıldır çocuğunun geri gelmesini beklediğini söyledi.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle başlattıkları eyleme sonuna kadar devam edeceklerini belirten Altun, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı dağa götürdüler. Çocuklarımızın kaçırılmasından HDP sorumludur. Ömrümüzün sonuna kadar bu davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Bizler çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızın sorumlusu HDP ve PKK'dır. Oğlum, Muhsin, eğer sesimi duyuyorsan gel, babana, memleketine ve toprağına gel. O bölgenin insanlarının bize faydaları olmamış ve olmazda. Yanlış bir yoldasınız. Gelin yuvanıza, anne ve babanızın yanına dönün. Bağımız bahçemiz buradadır. Onların yanında ne işiniz var. Gel devletin şefkatine, güvenlik güçlerimize teslim ol"

2 yıldır burada evlatları için eylem yaptıklarını söyleyen Anne Ayten Koçhan da, "Bu Türk-Kürt davası değildir. Bizim çocuklarımızı geri göndersinler. Ramazan Bayramı yaklaşıyor, bizim bir yanımız eksik. Evlatlarımızın hasretini çekiyoruz. Ersin, oğlum, gel teslim ol. Yeter analar babalar ağladı. Bir tek çocuk dağda kalmayıncaya kadar eylemimize devam edeceğiz. Gel yavrum, yolunuz yol değil" dedi.


Ağabeyi için eyleme katılan Cuma Teker ise "5 yıldır ağabeyimi bekliyorum, HDP'nin önünde annemle nöbet tutuyoruz. Ağabey, annem ve ben hastayız, artık gelmeni istiyoruz. Gel bizlere sahip çık. Onların yolundan gitme. Sesimizi duy ve gel teslim ol" diye konuştu.



#anne
#eylem
#HDP
#Muş
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.