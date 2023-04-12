Evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor: Muşlu ailelerden çocuklarına 'teslim ol' çağrısı

HDP önündeki evlat nöbeti eylemleri devam ediyor.
Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.
HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.
Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.
"Çocuklarımızın sorumlusu HDP ve PKK"
Baba Halit Altun, yaklaşık 8 yıldır çocuğunun geri gelmesini beklediğini söyledi.
Çocuklarına kavuşma ümidiyle başlattıkları eyleme sonuna kadar devam edeceklerini belirten Altun, şöyle konuştu:
2 yıldır burada evlatları için eylem yaptıklarını söyleyen Anne Ayten Koçhan da, "Bu Türk-Kürt davası değildir. Bizim çocuklarımızı geri göndersinler. Ramazan Bayramı yaklaşıyor, bizim bir yanımız eksik. Evlatlarımızın hasretini çekiyoruz. Ersin, oğlum, gel teslim ol. Yeter analar babalar ağladı. Bir tek çocuk dağda kalmayıncaya kadar eylemimize devam edeceğiz. Gel yavrum, yolunuz yol değil" dedi.
Ağabeyi için eyleme katılan Cuma Teker ise "5 yıldır ağabeyimi bekliyorum, HDP'nin önünde annemle nöbet tutuyoruz. Ağabey, annem ve ben hastayız, artık gelmeni istiyoruz. Gel bizlere sahip çık. Onların yolundan gitme. Sesimizi duy ve gel teslim ol" diye konuştu.