Evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor: Muşlu ailelerden çocuklarına 'teslim ol' çağrısı

"Çocuklarımızı dağa götürdüler. Çocuklarımızın kaçırılmasından HDP sorumludur. Ömrümüzün sonuna kadar bu davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Bizler çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızın sorumlusu HDP ve PKK'dır. Oğlum, Muhsin, eğer sesimi duyuyorsan gel, babana, memleketine ve toprağına gel. O bölgenin insanlarının bize faydaları olmamış ve olmazda. Yanlış bir yoldasınız. Gelin yuvanıza, anne ve babanızın yanına dönün. Bağımız bahçemiz buradadır. Onların yanında ne işiniz var. Gel devletin şefkatine, güvenlik güçlerimize teslim ol"