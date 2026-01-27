Fransız bakan Türkiye’de

Fidan ve mevkidaşı iki ülke arasındaki ilişkileri ele alacak. Görüşmede iki ülke arasında savunma sanayii iş birliğini daha da geliştirmeye yönelik fırsatlar masada olacak. 17 Şubat’ta İstanbul’da ev sahipliği yapılacak. Sekizinci Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) toplantısının ikili ekonomik ve ticari ilişkilere sağlayacağı katkı gündeme gelecek. Bölgesel gelişmeler de görüşmenin önemli başlıkları arasında olacak. Gazze’de ateşkes sürecinin ikinci aşaması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve bölgede kalıcı istikrarın sağlanması ele alınırken, Suriye’deki son gelişmelerin ülkenin toprak bütünlüğü ve Türkiye’nin ulusal güvenliği açısından taşıdığı önem de değerlendirilecek.