Fransız bakan Türkiye’de

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot’ı ağırlayacak.
Fidan ve mevkidaşı iki ülke arasındaki ilişkileri ele alacak. Görüşmede iki ülke arasında savunma sanayii iş birliğini daha da geliştirmeye yönelik fırsatlar masada olacak. 17 Şubat’ta İstanbul’da ev sahipliği yapılacak. Sekizinci Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) toplantısının ikili ekonomik ve ticari ilişkilere sağlayacağı katkı gündeme gelecek. Bölgesel gelişmeler de görüşmenin önemli başlıkları arasında olacak. Gazze’de ateşkes sürecinin ikinci aşaması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve bölgede kalıcı istikrarın sağlanması ele alınırken, Suriye’deki son gelişmelerin ülkenin toprak bütünlüğü ve Türkiye’nin ulusal güvenliği açısından taşıdığı önem de değerlendirilecek.
HAMAS HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ
Ayrıca Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyeti ile Ankara'da görüştü. Görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasıyla ilgili gelişmeler, Gazze'deki insani durum ve diğer bölgesel meseleler ele alındı. Fidan, dün Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar ile de bir araya geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu’nun Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.