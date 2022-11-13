Gündem G-20 için Endonezyaya
POLİTİKA

G-20 için Endonezya’ya

Dünyanın en büyük 20 ekonomisini oluşturan G-20 Zirvesi 15-16 Kasım’da “Birlikte İyileşelim, Daha Güçlü İyileşelim” temasıyla Endonezya’da yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi için bugün Endonezya’ya gidiyor.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
G-20 için Endonezya’ya
Gündem

G-20 Zirvesi 15-16 Kasım'da “Birlikte İyileşelim, Daha Güçlü İyileşelim” temasıyla Endonezya’da yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi için bugün Endonezya’ya gidiyor.

Zirvenin ana gündeminde küresel sağlık mimarisi, sürdürülebilir enerji dönüşümü ve dijital dönüşüm konuları yer alıyor. Bali’de düzenlenecek zirvede, Rusya ile Türkiye arasında doğalgaz ve tahıl anlaşmalarını geliştirmeye yönelik adımlar atılması bekleniyor. İkili görüşmeler için Erdoğan’ın ajandasında ilk sırada tahıl krizi yer alıyor. Erdoğan, tahıl koridorundaki diplomasi zaferinin ardından Rusya ile Ukrayna arasında barış koridorunun nasıl açılacağına dair istişarelerde de bulunacak. Türkiye’nin tahıl koridorunda olduğu gibi barış koridorunda da öncü olacağı dile getirilecek. Zirvede Avrupa’da yaşanan enerji krizi de gündeme gelecek. Rus gazının Türkiye üzerinden aktarılması için hazır olunduğu vurgulanacak.

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