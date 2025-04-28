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Gaziantep'te düğün konvoyu oluşturarak gürültü çıkaran 5 tıra para cezası kesildi

Gaziantep'te düğün konvoyu oluşturarak gürültü çıkaran 5 tıra para cezası kesildi

14:0028/04/2025, Pazartesi
IHA
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5 tır, düğün konvoyu oluşturup korna çalarak çevreye rahatsızlık verdi.
5 tır, düğün konvoyu oluşturup korna çalarak çevreye rahatsızlık verdi.

Gaziantep'te düğün konvoyu oluşturup korna çalarak çevreye rahatsızlık veren 5 tır sürücüsüne 15 bin 800 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, düğün konvoyu oluşturup korna çalarak çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimler sonucunda, düğün konvoyu oluşturup korna çalarak çevreye rahatsızlık veren 5 tır sürücüsüne 15 bin 800 TL cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer denetimlerin devam edeceği vurgulandı.



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