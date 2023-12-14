Gazze için diplomatik seferberlik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK’da Gazze gündemini değerlendirdi. Erdoğan, “Akan kanın durması için çabalayacağız. Gazze için duruşumuz net” ifadelerini kullandı. AK Parti MKYK’daki sunumda Erdoğan’ın Gazze diplomasisi de anlatıldı.

FİLİSTİN DAVASINDA 3 HEDEF

Erdoğan’ın olayların başladığı günden bu yana 30 bire bir görüşme, 32 de telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Aynı zamanda Erdoğan’ın, 4 uluslararası zirvede de Gazze diplomasisi yürüttüğü anlatıldı.AK Parti MKYK önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. MKYK’da, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı, Dış İlişkiler Başkanlığı ile Mali ve İdari İşler Başkanlığı sunum yaptı. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasında İsrail’in Gazze’de yaptığı katliama dikkat çekerek, “Akan kanın durması için çabalayacağız. Gazze için duruşumuz net” dediği öğrenildi. Toplantıda Türkiye’nin Filistin için 3 ana hedefinin olduğu da hatırlatılarak bu hedefler şu şekilde sıralandı: Kalıcı ateşkes, 1967 sınırlarında Filistin devletinin kurulması ve garantörlük teklifi.

İŞGALİN KRONOLOJİSİ ANLATILDI

İsrail işgalinin kronolojisi de MKYK üyelerine tekrar hatırlatıldı. 1917’de başlayan işgalin son bulması için Türkiye’nin attığı diplomatik adımlar anlatıldı.

ZİRVELERE TAŞINDI

7 Ekim’den bugüne kadar 18 bin 600 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve bunların yüzde 70’nin kadın ve çocuklardan oluştuğu belirtildi. Erdoğan’ın olayların başladığı 7 Ekim’den bu yana 30 birebir görüşme, 32 de telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı. Katıldığı her platformda Filistin’in haklı davasını savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim’den bugüne dek süren İsrail soykırımının sona ermesi için 4 uluslararası zirvede dünyaya barış çağrısında bulundu. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan’daki Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Zirvesi’nde, Özbekistan Taşkent’te gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16’ncı Liderler Zirvesi, Suudi Arabistan Riyad’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi ve son olarak Dubai’de gerçekleştirilen BM dünya İklim Eylemi Zirvesi’nde Gazze diplomasisini devam ettirdi.

Barış tohumları filizleniyor

Türkiye ile Yunanistan arasında atılan barış tohumları filizlenmeye devam ediyor. Atina’da yapılan barış ve iş birliği zirvesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunan Başbakanı Miçotakis önümüzdeki yılın ilk yarısında bir araya gelecek. Liderlerin görüşmesinin yanı sıra iki ülkenin dışişleri bakanları da sık sık görüşecek.

TOPLANTILAR DEVAM EDECEK

İki ülke heyetleri siyasi diyalog ve pozitif gündem ile güven artırıcı önlemler konusunda teknik toplantılara devam edecek. 2024’te Türkiye’de yapılacak olan Yüksek Düzeyli İşbirliği Komitesi toplantısı öncesi somut adımların atılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yıl aradan sonra geçtiğimiz hafta Yunanistan’a kritik bir ziyarette bulundu.

BİLDİRGE SOMUTLAŞACAK

Erdoğan’ın ziyareti iki ülke arasındaki buzları eriten ilk adım oldu. Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan “Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi” önümüzdeki günlerde somutlaşacak. Bildirge, ikili ilişkilerde kazan-kazan anlayışını temel alan ve iki ülke arasında açılan yeni sayfanın somut yansıması niteliğini taşıyor. Hükümet kaynakları, bildirge ile Yunanistan ile ortak anlayışı pekiştirmeyi, geleceğe yönelik perspektif sunulacağını belirtti.

DİYALOG KANALLARI GELİŞTİRİLECEK

İki ülkenin temsilcilerinden oluşan ikili mekanizma da çalışmalarına devam edecek. Her seviyede yeniden açılan diyalog kanalları karşılıklı güven temelinde geliştirilecek. Sorunların karşılıklı güven temelinde aşılması yönündeki bu olumlu ivme karşılıklı olarak devam edecek. Bu kapsamda Miçotakis’in bahar aylarında Türkiye’yi ziyaret etmesi planlanıyor. İki liderin Washington’da temmuz ayında yapılacak NATO Zirvesi’nde görüşmeleri bekleniyor.







