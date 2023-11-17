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Gazze mesajı Almanya’dan

İsrail’in saldırılarının başladığı günden bu yana muhataplarıyla hem yüz yüze hem de telefonda görüşerek saldırıların durdurulması için diplomasi yürüten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Nur Banu Aras
04:00 - 17/11/2023 Cuma
Güncelleme: 01:54 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

İsrail’in saldırılarının başladığı günden bu yana muhataplarıyla hem yüz yüze hem de telefonda görüşerek saldırıların durdurulması için diplomasi yürüten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor.

AVRUPA’YA MESAJ

Gazze konusunda ikinci diplomasi atağını başlatan Erdoğan, ilk yüz yüze görüşmesini batının önemli ülkesi olan Almanya’da yapacak. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelecek olan Erdoğan, buradan Batı’ya mesaj verecek.

KATLİAM BELGELERİ

Erdoğan’ın, Gazze konusunda Batı’nın çifte standart uyguladığını anlatacak. İsrail’in sivilleri hedef alan katliamlarının görsellerini muhatabına iletmesi bekleniyor. Avrupa Birliği’nin çifte standardı için “Almanya ziyareti birçok şeyleri deşifre edecek diye düşünüyorum” ifadelerini kullanan Erdoğan, İsrail’in hastaneleri, okulları, ibadethaneleri, ambulansları, mülteci kamplarını hedef alarak savaş suçu işlendiği üzerinde duracak.

TİCARETTE YÜKSEK HEDEF

Erdoğan ve Scholz İsrail saldırılarının yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkileri de ele alacak. Türkiye’nin en önemli ticaret partneri olan Almanya ile yıl sonu hedefi ticaret hacmini 50 milyar doların üzerine çıkarmaktı. İki isim ticari ilişkilerde yeni işbirlikleri için görüş alışverişinde bulunacak.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Gazze
#Almanya
#Diplomasi
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