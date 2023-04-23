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Gondol turlarında bayram yoğunluğu

Bayramı ve tatili Eskişehir’de değerlendirmek isteyen turistler, sabah saatlerinden itibaren gondol iskelesinde büyük bir kalabalık oluşturdu. Gondol seferleri aralıksız bir şekilde devam ederken, yoğun kalabalık sebebiyle turistler dakikalarca sıra bekledi.

04:00 . 23/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Eskişehir.

Eskişehir.

Eskişehir’e aileleriyle ve yakınlarıyla bayramlaşmak için gelen vatandaşlar, gondol seferlerine büyük ilgi gösterdi. Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan gondol turları, bayramın gelmesiyle birlikte yoğunlaştı. Bayramı ve tatili Eskişehir’de değerlendirmek isteyen turistler, sabah saatlerinden itibaren gondol iskelesinde büyük bir kalabalık oluşturdu. Gondol seferleri aralıksız bir şekilde devam ederken, yoğun kalabalık sebebiyle turistler dakikalarca sıra bekledi. Onlarca kişi iskelede kuyruk beklerken, bazı vatandaşlar da köprünün üzerinden meydana gelen yoğunluğu ve gondolları seyretti. Ailesiyle ve sevgilisiyle gondol turu yapan turistler, Porsuk Çayı’nda bayramın ve güzel havanın tadını çıkardı.



#Eskişehir
#Turizm
#Turist
#Gondol
#Ramazan Bayramı
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