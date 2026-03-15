Göz önünde değil gizli görüşseydi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, eski TBMM başkanlarından Bülent Arınç ile gerçekleştirdiği görüşme, parti içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Görüşmenin kamuoyuna yansıma biçimi, özellikle CHP içindeki farklı kanatların değerlendirmelerinde belirgin görüş ayrılıklarını ortaya çıkardı.

İMAMOĞLU KANADI TEMKİNLİ

Yolsuzluk ve casusluk soruşturmalarından tutuklu yargılanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler görüşmeye temkinli. Bu kanat, farklı siyasi aktörlerle temas kurulması siyasetin doğasında olsa da görüşmenin açık biçimde duyurulması ve medyada geniş yer bulmasının, parti tabanında olumsuz algı yaratma potansiyeli taşıdığı görüşünde.

Görüşmenin tamamen karşı çıkanları yanı sıra yöntemi eleştirenler de var. Partili bazı kaynaklar “Bu görüşme yapılırdı, biz yapılmaz demiyoruz. Ancak bu kadar gözler önünde ve medya malzemesi olacak şekilde görüşülmesi, CHP'nin genişleyen tabanında ve seçmen kitlesinde ister istemez başka sonuçlara mahal verebilir. O yüzden biz görüşmeye değil, görüşmenin yapılma tarzına ve medyaya malzeme olma şekline şerh düşüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

ÖZEL CHP'Yİ DOĞRU OKUYAMIYOR

Parti içi muhalefet normalleşme siyaseti kapsamındaki görüşmenin, CHP'nin mevcut siyasi atmosferini doğru okuyamamak anlamına geldiğini savundu. Bu kesim, iktidar blokunda uzun yıllar önemli görevler üstlenmiş bir isimle yapılan görüşmenin bu şekilde kamuoyuna yansımasının, CHP'nin muhalefet hattında netlik arayan seçmeninde soru işaretleri oluşturabileceğini kaydetti.

CHP içinde Özel'in son dönemde farklı siyasi aktörlerle temas kurarak yeni bir diyalog zemini oluşturma arayışında olması da tartışılıyor. Parti yönetimine yakın isimler, Türkiye'de siyasal kutuplaşmanın azaltılması ve demokratik zeminin güçlendirilmesi için bu tür temasların önemli olduğunu savunuyor. Parti içi muhalefet ise CHP'nin son seçimlerden sonra zaten hassas bir iç denge sürecinden geçtiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle atılan her adımın parti tabanı ve muhalif seçmen üzerindeki etkisinin daha dikkatli hesaplanması gerektiği ifade ediliyor. Özellikle yerel yönetimler üzerinden şekillenen parti içi güç dengeleri ve yaklaşan siyasi süreçler düşünüldüğünde, bu tür temasların zamanlamasının da önemli olduğu vurgulanıyor.











