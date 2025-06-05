Hakkari'de bayram öncesi şap karantinası: Hayvan pazarları kapatıldı

Hakkari'nin Derecik ilçesinden bir süre önce Ağrı'ya gerçekleştirilen küçükbaşlarda tespit edilen ve daha sonra Şemdinli ile Yüksekova ilçelerine de yayılan şap hastalığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Şap hastalığının tespit edildiği üç ilçede ekipler aşılama çalışmaları başlatırken, bu bölgelerde küçükbaş ve büyükbaşların giriş ve çıkışlarına da izin verilmedi. Karantina uygulanan üç ilçede, Kurban pazarında satışların ve hayvan kesimlerinin yapılması da yasaklandı. Farklı illerden gelen 167 veteriner hekimin desteğiyle yapılan aşılama çalışmalarında 700 bin küçükbaş ve 27 bin büyükbaş aşılandı. Yetkililer, aşılamanın toplam maliyetini yaklaşık 30 milyon TL'ye ulaştığını bildirdi.





3 ilçede karantina devam ediyor

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, “Ağrı'da yapılan tespitler doğrultusunda şap hastalığına yakalanan hayvanlar olduğu tespit edildi. Künyeden bu hayvanların Derecik ilçesinden getirildiği il ve ilçe tarım müdürlüklerine bağlı ekiplerin çalışmalarıyla ortaya çıktı. Daha sonra Derecik, Yüksekova ve Şemdinli'de karantina uygulandı. Sayın Valimizin izni dahilinde Tarım Bakanlığı'nın bünyesindeki İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerince aşı programları başlatılıp hayvan giriş ve çıkışları da yasaklandı. Ayrıca hayvan pazarlarının kurulması ve pazarlarda satış ile kesimde yasaklandı. Kasaplarda da mezbahada et kesimine izin verilmiyor. Bu durum sonrası hem kurban kesen vatandaşlarımız da sıkıntı yaşıyor hem de hayvan ticareti yapanların mağduriyetleri de ortaya çıkıyor. Özellikle tarımsal kredilerden faydalanan çiftçilerin şu anda mevcut kredilerden faydalanmadığını da söyleyebiliriz. Aşılama bir hafta önce sona erdi. Aşı sonrası karantinanın 21 ila 30 gün arasında devam edebileceğini bize söylendi” dedi.

Geçirgen, Yüksekova, Şemdinli ve Derecik'te Kurban Bayramı boyunca hayvan pazarlarının hiçbir şekilde kurulmayacağını, satış ve kesimlerin de yapılmayacağını anlatarak, "Vatandaşlarımıza sadece kendi hayvanlarını, temizlik kuralları çerçevesinde kesimine izin verilmiştir. Bunun dışında hayvan kesimleri yasaklanmıştır" diye konuştu.











