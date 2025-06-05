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Fas'ta kurban yasağı: Kral sembolik olarak kesecek

Fas'ta kurban yasağı: Kral sembolik olarak kesecek

10:575/06/2025, Perşembe
AA
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Fas yönetimi, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarını kapatma ve kurban kesimiyle bağlantılı tüm ticari faaliyetleri geçici olarak durdurma kararı aldı. Söz konusu kararın, ülkede son yıllarda artan kuraklık ve hayvan varlığındaki azalma nedeniyle alındığı bildirildi.

Tarım ve İçişleri bakanlıklarının yerel yönetimlere gönderdiği talimat kapsamında, Kurban Bayramı öncesinde birçok bölgede hayvan pazarları kapatıldı, kurban kesimiyle bağlantılı tüm ticari faaliyetler geçici olarak durduruldu.


Bazı bölgelerde yasa dışı satışların engellenmesine yönelik denetimler artırıldı. Söz konusu karar, ülkede son yıllarda artan kuraklık, hayvan varlığındaki azalma ve maliyetlerin yükselmesi nedeniyle alındı.


Tarım Bakanlığı verilerine göre, Fas'ta son 7 yıldır süren kuraklık hayvan varlığında yüzde 38 oranında azalmaya yol açtı. Yağış miktarı, son 30 yıl ortalamasının yüzde 53 altında kaldı. Bu durum, kurbanlık hayvan arzını önemli ölçüde etkiledi.


Öte yandan, hayvan pazarların kapatılması ve faaliyetlerin durdurulması, özellikle kırsal bölgelerdeki üreticiler ile tüccarları olumsuz etkiledi.


Kral 6. Muhammed: Kurban halk adına sembolik olarak kesilecek

Fas Kralı 6. Muhammed, Kurban Bayramı'na ilişkin şubat ayında yaptığı açıklamada, ülkede iklim değişikliği kaynaklı kuraklık ve ekonomik zorlukların etkili olduğunu vurgulamıştı.


Kral Muhammed, hayvan varlığında ciddi azalmaların yaşandığına dikkati çekerek, kurban kesmenin İslam'da güçlü bir sünnet olduğunu ancak mevcut zorluklar nedeniyle bu ibadetin dar gelirli kesimler için ağır bir yük haline gelebileceğini ifade etmişti.


Fas Kralı, dini sorumlulukların kolaylaştırılması yönündeki görevleri çerçevesinde, bu yıl halka kurban kesmekten feragat etmeleri çağrısında bulunarak, bu ibadeti sembolik olarak Fas halkı adına kendisinin yerine getireceğini bildirmişti.


Ülkede 1963, 1981 ve 1996 yıllarında da halktan kurban kesmekten feragat etmeleri istenmişti.

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