Hapis cezası ile aranan 3 şahıs İskenderun’da yakalandı

00:5729/10/2025, Çarşamba
IHA
Hatay Emniyet Müdürlüğü
Hatay Emniyet Müdürlüğü

Hatay Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık suçundan hapis cezasıyla aranan 3 şahsı düzenledikleri operasyonla yakaladılar. 3 Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada işledikleri suçlar nedeniyle adli makamlarca aranan 3 kişi yakalandı.


Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; İskenderun İlçesinde banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.Ö., 19 ayrı suçtan 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 5 bin 700 TL para cezası bulunan S.B.C.N. ile yurt dışı bahis oyunlarının oynanmasına aracılık etmek suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.A. isimli 3 şahıs yakalandı.


Adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Hatay
#Emniyet Müdürlüğü
#Tutuklama
