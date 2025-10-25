Yeni Şafak
Depo bekçisinin acı ölümü

17:5025/10/2025, Cumartesi
IHA
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hatay’da bir depoda bekçilik yapan 66 yaşındaki İhsan Sever’in cansız bedeni bulundu. Yapılan ilk incelemelerde Sever’in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi’nde bir iş yerinin deposunda bekçilik yapan 66 yaşındaki İhsan Sever’in yerde yattığını fark eden mesai arkadaşları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sever’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılık ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından İhsan Sever’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İlk incelemelerde Sever’in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.



