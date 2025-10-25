Motosiklet park halindeki otomobile çarptı: 15 yaşındaki sürücü ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesi’nde E.Y. (15) idaresindeki 68 AFR 607 plakalı motosiklet, aniden önüne çıkan C.Ö. (56) yönetimindeki 68 HP 513 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Manevrasıyla birlikte motosiklet, sağ tarafta park halinde olan otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.