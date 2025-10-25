Yeni Şafak
Motosiklet park halindeki otomobile çarptı: 15 yaşındaki sürücü ağır yaralandı

17:4225/10/2025, Cumartesi
IHA
Aksaray’da karşısına çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapan 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü, park halindeki araca çarptı. Motosiklet sürücünün ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesi’nde E.Y. (15) idaresindeki 68 AFR 607 plakalı motosiklet, aniden önüne çıkan C.Ö. (56) yönetimindeki 68 HP 513 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Manevrasıyla birlikte motosiklet, sağ tarafta park halinde olan otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde motosikletin araca çarpmamak için manevra yaptığı ve park halindeki otomobile çarptığı görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.




#Aksaray
#motosiklet
#kaza
POMEM başvuruları ne zaman, başladı mı, POMEM başvuru kılavuzu yayınlandı mı?