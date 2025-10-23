Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 turist yaralandı

Tur midibüsündeki yolculardan 2 Alman turist yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilçedeki özel hastaneye götürüldü. Diğer turistler başka araçla konakladıkları otele götürüldü. Kaza nedeniyle D400 kara yolunda trafik bir süre tek şeritten verildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.