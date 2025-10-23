Yeni Şafak
Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 turist yaralandı

17:5723/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Antalya'nın Serik ilçesinde tur midibüsü, otomobil ve iki kamyonun karıştığı zincirleme kazada 2 turist yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan Onur Çetin, "Kazayı ucuz atlattık. Taburcu olduktan sonra hastaneden geliyorduk, az kalsın yine hastaneye dönüyorduk" dedi.

Tur midibüsündeki yolculardan 2 Alman turist yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilçedeki özel hastaneye götürüldü. Diğer turistler başka araçla konakladıkları otele götürüldü. Kaza nedeniyle D400 kara yolunda trafik bir süre tek şeritten verildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

"Az kalsın yine hastaneye dönüyorduk"

Kazayı yara almadan atlatan Onur Çetin, Antalya'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra Manavgat ilçesindeki evine döndüğünü anlattı. Çetin, "Mavi kamyon bizim arabaya vurdu. İki aracın arasından sıyrıldık. Sonra mavi kamyon otobüse vurdu, otobüs de kırmızı kamyona çarptı. Hastaneden geliyorduk, az kalsın yine hastaneye dönüyorduk" dedi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.




#Antalya
#zincirleme
#kaza
#turist
